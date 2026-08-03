"Lo han deshecho": familia del subteniente asesinado exige justicia y la captura de los responsables

En medio del dolor y la consternación, familiares del subteniente Yerson Salazar Aliendres velan sus restos en su domicilio, ubicado en el barrio Tajibo Sur de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, luego de que el joven oficial fuera asesinado durante una emboscada armada en el municipio fronterizo de San Matías.

El cuerpo del uniformado llegó la noche del domingo, y desde entonces es acompañado por familiares, amigos y allegados que le dan el último adiós.

Sus hermanas relataron las horas de angustia que vivieron mientras esperaban noticias sobre su paradero. Según contaron, pasaron aproximadamente 48 horas hasta que su cuerpo fue encontrado.

“Estábamos muy angustiados por la búsqueda de mi hermano. Han tardado como 48 horas para encontrarlo”, expresó una de sus familiares.

Entre lágrimas, la familia pidió que el crimen sea esclarecido y que los responsables reciban la máxima sanción.

“Exigimos que se esclarezca por qué lo mataron de esa manera. Lo han deshecho a mi hermano, lo han quemado. Él no se merecía morir así. Queremos que encuentren a los culpables”, manifestó una de sus hermanas.

Los familiares recordaron a Yerson Salazar como un joven disciplinado y perseverante, que luchó por cumplir su sueño de convertirse en policía. Antes de ingresar a la institución, estudió Electricidad Industrial y trabajó para reunir el dinero necesario para costear su formación.

“Él solo se ganó sus recursos para entrar a la Policía. Siempre lograba los objetivos que se proponía. Hace un año y medio que estaba ejerciendo como policía y siempre apoyó a nuestra mamá”, recordó su hermana.

La familia también señaló que el subteniente era el principal sostén de su madre, quien actualmente enfrenta problemas de salud y dependía del apoyo económico y emocional de su hijo.

“Mi mamá vivía con él. Él la ayudaba en todo y ahora ella quedó sola. Lo único que pedimos es justicia”, afirmaron.

Tras el asesinato del subteniente, las autoridades activaron un amplio despliegue de unidades especializadas con el objetivo de identificar y capturar a los autores de la emboscada, además de reforzar los controles en la zona fronteriza de San Matías.

Se prevé que durante esta jornada el féretro sea trasladado al Comando Departamental de la Policía en Santa Cruz, donde sus camaradas le rendirán un homenaje póstumo antes de su despedida final.

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