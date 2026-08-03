Policía confirma hipótesis y sospechosos en la investigación del asesinato en San Ignacio de Velasco

La Policía Boliviana informó que ya cuenta con hipótesis de trabajo y con personas bajo sospecha en de la investigación por el asesinato de Dagner P., de 40 años, ocurrido la tarde del domingo en el municipio de San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz.

El subcomandante de la Policía, coronel Juan Carlos Revollo, señaló que las pesquisas avanzan con base en las declaraciones recogidas en el lugar del hecho y en el análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad.“Tenemos hipótesis y asimismo tenemos sospechosos de acuerdo a declaraciones en el lugar, también la captación de cámaras acerca de estos temas”, manifestó la autoridad en una entrevista con el programa El Mañanero.

Consultado sobre la posibilidad de que el crimen esté relacionado con una pugna entre las organizaciones criminales Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho, Rebollo indicó que esa información forma parte de las líneas de investigación que actualmente son evaluadas por las unidades de Inteligencia del Comando Departamental y del Comando General de la Policía.

“Es información que está en proceso de evaluación y análisis a través de unidades de investigación e inteligencia del Comando Departamental y del Comando General de la Policía. Sí, estamos manejando esa información en base a hipótesis”, afirmó.

Respecto a versiones sobre una presunta lista de personas en San Ignacio de Velasco, la autoridad sostuvo que ese aspecto también es objeto de investigación y que las diligencias buscan establecer responsabilidades e identificar a los posibles autores del hecho.

El hecho de sangre se registró la tarde del domingo, cuando vecinos reportaron múltiples disparos entre las calles Chiquito y Bolívar, en San Ignacio de Velasco. Posteriormente, la víctima fue identificada como Dagner P., de 40 años, propietario de un restaurante y de profesión veterinario.

Las investigaciones continúan con el objetivo de establecer el móvil del crimen e identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales del asesinato.

Mira la programación en Red Uno Play