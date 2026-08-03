Vecinos denuncian presuntos abusos durante operativo policial en San Matías

Vecinos de la zona 27 de Mayo, en el municipio de San Matías, en Santa Cruz, expresaron su sorpresa y molestia por el intenso despliegue policial realizado este domingo en el sector, donde efectivos buscaban pistas sobre los responsables de la muerte del subteniente Yerson Salazar.

Durante el operativo, algunos habitantes denunciaron presuntos abusos y daños en sus viviendas, debido al ingreso de efectivos policiales a domicilios particulares.

Una de las vecinas relató que los policías ingresaron a su vivienda y aseguró que algunas puertas fueron abiertas a patadas. “Entraron a mi casa, les dije que estoy en mi casa. Nos dijeron que vamos a pagar todo lo que están haciendo”, relató.

La mujer afirmó además que los efectivos habrían ingresado a otros inmuebles.

“Han ingresando pateando las puertas, las que estaban cerradas las han abierto a patadas. Son hartos policías”, expresó.

La vecina también señaló que los efectivos aparentemente buscaban a ciudadanos brasileños y que uno de los puntos intervenidos fue el inmueble relacionado con Douglas Quiroz, el ganadero asesinado a tiros durante un partido de fútbol en abril.

“Nosotros nada tenemos que ver. Nosotros con el vecino, quiero que compongan todo lo que han fregado, todas las puertas”, reclamó.

“Entraron a la fuerza”, denuncia otro vecino

Otro habitante de la zona también cuestionó el procedimiento policial y afirmó que los uniformados ingresaron a su domicilio sin explicar a quién buscaban.

“Entraron a la fuerza, sin pedir ni siquiera permiso. Aquí no hay Estado, no sé ni a quién estaban buscando, no nos dijeron nada, llegaron quebrando puertas”, afirmó.

El vecino expresó su preocupación por la presencia de personas vinculadas a hechos delictivos en la zona y cuestionó el trabajo de la justicia. “No tenemos nada que ver, unos abusivos son”, sostuvo.

Operativo busca a los responsables del crimen de Salazar

El despliegue policial se realizó en el marco de las investigaciones por la emboscada que terminó con la vida del subteniente Yerson Salazar, ocurrida en la zona fronteriza de San Matías.

Efectivos de unidades especiales, grupos de inteligencia, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y representantes del Ministerio Público participaron en los operativos.

Uno de los puntos intervenidos fue el barrio 27 de Mayo, donde las autoridades cerraron algunas calles para facilitar las labores de búsqueda.

De acuerdo con información preliminar, los investigadores también buscan localizar a Adán Licer Olivera Barbery, alias “El Grillo”, señalado por la Policía como presunto cabecilla de una organización criminal.

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