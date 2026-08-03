¿Cuántos días descansarán los estudiantes esta semana de agosto? Estos son los detalles

Los estudiantes del país disfrutarán esta semana de cuatro días consecutivos de descanso, gracias al feriado nacional por el Día de la Independencia y al feriado excepcional decretado por el Gobierno nacional para impulsar el turismo y la reactivación económica.

El descanso comenzará el jueves 6 de agosto, fecha en la que se conmemora la independencia de Bolivia, y continuará el viernes 7 de agosto, declarado feriado nacional excepcional mediante el Decreto Supremo N° 5438.

A estos dos días se sumarán el sábado 8 y el domingo 9 de agosto, conformando un feriado largo de cuatro jornadas para estudiantes, maestros y trabajadores de todo el país.

Las actividades escolares, tanto presenciales como virtuales, quedarán suspendidas durante los días feriados y se reanudarán con normalidad el lunes 10 de agosto.

Gobierno busca impulsar el turismo y la economía

El ministro de Trabajo, Williams José Bascopé, confirmó que la medida busca generar movimiento económico en diferentes regiones del país, especialmente en el sector turístico.

Asimismo, señaló que el país necesita fortalecer su recuperación económica tras los efectos provocados por los 53 días de bloqueos registrados este año.

Celebraciones por la independencia

El feriado largo coincide con las actividades programadas por los 201 años de la independencia de Bolivia, que incluyen actos cívicos, eventos culturales y actividades turísticas en distintas regiones del país.

De esta manera, miles de estudiantes bolivianos tendrán esta semana cuatro días continuos de descanso antes de retornar a las aulas el próximo lunes.



Mira la programación en Red Uno Play