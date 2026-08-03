Transportistas reducen 60% sus operaciones por escasez de diésel y reportan pérdidas millonarias

La escasez de diésel está obligando al transporte pesado internacional a reducir sus operaciones hasta en un 60%, situación que, según el sector, está provocando incumplimientos de contratos y millonarias pérdidas económicas.

El presidente de la Asociación de Transporte Pesado Internacional, Marcelo Cruz, afirmó que el problema afecta no solo a los propietarios de camiones, sino también a conductores, empresarios y trabajadores asalariados.

“La situación del desabastecimiento está perjudicando totalmente a las personas, al transportista, al conductor asalariado, al empresario, al dueño de los camiones”, manifestó.

YPFB no cubre la demanda

Cruz señaló que el combustible distribuido por YPFB resulta insuficiente para cubrir la demanda del sector y aseguró que el problema no se limita a Santa Cruz, sino que se presenta en diferentes regiones del país.

“El combustible que está siendo distribuido por YPFB es insuficiente, no alcanza para cubrir la demanda. Esto no es solo en Santa Cruz, es en todo el país”, sostuvo.

Ante la falta de diésel, las empresas de transporte se ven obligadas a reducir sus operaciones, lo que afecta el cumplimiento de compromisos asumidos con clientes y empresas internacionales.

Multas de hasta $us 230 por día

El dirigente explicó que el retraso en los servicios también genera multas por incumplimiento de contratos. “Aparte las multas, los contratos incumplidos que se tiene con las empresas que contratan, con las navieras que contratan, son 230 dólares aproximadamente por día que se genera por multas”, afirmó.

Según Cruz, las pérdidas acumuladas representan millones de dólares para el sector y también tienen un impacto en la economía del país.

El presidente de la organización señaló que el sector ya planteó sus demandas en una reunión realizada la pasada semana en Cochabamba, donde se habría establecido un plazo de 15 días para recibir respuestas.

Entre las principales demandas se encuentran el abastecimiento regular de combustible y la atención al estado de las carreteras. “Hay muchos problemas operativos que necesitan encontrar respuestas. No estamos pidiendo, exigimos que de una vez haya una solución”, enfatizó Cruz.

El dirigente cuestionó además la situación de las carreteras y reclamó mayor atención a las necesidades del sector.





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