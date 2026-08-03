Así fueron capturados los atracadores que robaron Bs 30 mil en una casa de cambio de Cochabamba

La Policía aprehendió a dos presuntos autores del atraco armado perpetrado contra una casa de cambio ubicada en las inmediaciones de las avenidas América y Melchor Pérez de Urquidi en la ciudad de Cochabamba.

Durante el operativo, los investigadores encontraron más de un centenar de paquetes de presunta marihuana, tarjetas vinculadas a préstamos "gota a gota" y una motocicleta que habría sido utilizada para cometer los delitos.

El comandante departamental de la Policía, Alejandro Basto, informó que la intervención forma parte de las investigaciones desarrolladas tras tres hechos delictivos registrados en una sola jornada: el atraco a un librecambista que perdió la vida, el asalto a una casa de cambio y otro robo contra una librecambista.

Sospechosos fueron ubicados tras trabajo de inteligencia

Basto mencionó que los presuntos delincuentes fueron localizados en las inmediaciones de la avenida Simón López y el mercado 10 de Febrero, luego de un trabajo coordinado entre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y otras unidades policiales.

"Se hizo una investigación y se logró ubicarlos. Nos reunimos todos los días con la Felcc y otras unidades para darle respuesta a la población", señaló la autoridad.

De acuerdo con las pesquisas, ambos sujetos estarían implicados en el atraco a la casa de cambio donde, armados con un revólver, amenazaron a la cajera y se llevaron aproximadamente 30 mil bolivianos.

Operativo revela cómo movían dinero dos atracadores en Cochabamba. Foto: Red Uno

Hallan más de 100 paquetes de presunta marihuana

Durante el allanamiento al inmueble donde se encontraban los sospechosos, la Policía halló tres saquillos con más de 100 paquetes de presunta marihuana que, según las investigaciones preliminares, estaban destinados a la comercialización.

"Ellos compraron con los 30 mil bolivianos que sustrajeron marihuana, eso presumimos. Hemos encontrado más de 100 paquetes", afirmó Basto.

La autoridad indicó que el hallazgo evidencia que el dinero obtenido mediante los atracos presuntamente era invertido en otras actividades ilícitas.

Tarjetas de préstamos "gota a gota" y usura

Otro de los elementos encontrados durante el operativo fueron tarjetas relacionadas con préstamos informales conocidos como "gota a gota".

"Encontramos tarjetas de préstamos gota a gota, que también es un delito. Invertían el dinero que robaban en actividades ilícitas como el préstamo con el 10% de usura y la compra de marihuana", explicó el comandante policial.

Policía pide mayor control al alquilar inmuebles

Basto también manifestó su preocupación porque los sospechosos residían en un edificio donde, aparentemente, pasaban desapercibidos pese al constante movimiento de personas.

"Hemos encontrado una motocicleta donde se desplazaban. Vivían en un edificio grande y llama la atención que los propietarios no se hayan dado cuenta de las actividades que realizaban", sostuvo.

En ese sentido, exhortó a propietarios y administradores de inmuebles a verificar los antecedentes de quienes alquilan habitaciones o departamentos y denunciar cualquier comportamiento sospechoso.

El comandante reveló además que la víctima del atraco a la casa de cambio inicialmente no quiso formalizar la denuncia, por lo que la Policía decidió actuar de oficio para evitar que este tipo de delitos continúen ocurriendo.

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