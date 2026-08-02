¿Puede el nuevo reglamento del BCB frenar la subida del dólar? Esto dicen los analistas

Analistas económicos consideran que el nuevo Reglamento de Compra y Venta de Dólares del Banco Central de Bolivia (BCB) puede contribuir a generar mayor estabilidad en el mercado cambiario, pero señalan que su efectividad dependerá de que sea acompañado por otras medidas destinadas a fortalecer las reservas internacionales y aumentar el ingreso de divisas.

La normativa, aprobada mediante la Resolución de Directorio N° 117/2026, establece mecanismos de compra, venta y subasta de dólares que permitirán al BCB intervenir ante movimientos considerados extremos en el mercado cambiario.

El analista económico Jaime Bravo sostuvo que uno de los principales factores para que la nueva regulación funcione será el fortalecimiento de las reservas internacionales.

“Hoy en día están entre 600 a 660 millones de dólares y lo ideal es que se acelere la llegada de los créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Si no, se ha hablado con el FLAR (Fondo Latinoamericano de Reservas), es fundamental hacerlo”, afirmó.

Bravo explicó que una eventual inyección de recursos externos podría contribuir a generar mayor confianza en el mercado cambiario.

Según el analista, Bolivia debería buscar mecanismos que permitan incorporar rápidamente nuevas divisas, además de promover un mayor ingreso de dólares mediante las exportaciones y otras fuentes de financiamiento.

Advierten riesgo de un efecto contrario

Bravo señaló que la capacidad del BCB para responder ante una mayor demanda de dólares será determinante para evitar nuevas presiones sobre el mercado.

“Si comienza a ver un shock y no se nota que el Banco Central tiene la espalda suficiente para cubrir la demanda, esto podría generar un efecto contrario; por ejemplo, que comience a dispararse inicialmente el dólar paralelo y luego el dólar que viene bajo la nueva modalidad del tipo de cambio”, explicó.

Por ello, consideró necesario que la aplicación del reglamento esté respaldada por suficientes reservas para que el BCB pueda responder ante escenarios de mayor volatilidad.

El reglamento permitirá intervenir en el mercado

De acuerdo con los analistas, los mecanismos establecidos por el BCB permitirán una intervención más oportuna cuando se registren fluctuaciones significativas en el precio de la divisa estadounidense.

Bravo explicó que la normativa introduce una modalidad que puede funcionar como una especie de banda de fluctuación.

“En el momento que salió la Resolución 117 estamos hablando de un tipo de cambio flexible con un límite, que es de hasta 10 centavos del precio del tipo de cambio oficial por encima de este para operaciones de venta”, señaló.

Agregó que con el nuevo reglamento se amplían las posibilidades de intervención tanto para operaciones de compra como de venta.

“Estaríamos hablando de una especie de bandas que se estaría generando y eso corresponde a una fluctuación sucia, que en mi criterio es el mejor paso que se debe hacer inicialmente hasta que se logre estabilizar las reservas internacionales”, sostuvo.

Bancos podrán participar en las operaciones

El Reglamento de Compra y Venta de Dólares establece que podrán participar las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) que mantengan una cuenta corriente y de encaje en el BCB.

Las entidades podrán participar en las operaciones por cuenta propia o de terceros, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa. El objetivo es contar con mecanismos que permitan al Banco Central actuar frente a movimientos bruscos del mercado cambiario.

Estabilidad dependerá de más medidas

Si bien los analistas consideran que el reglamento representa un instrumento para enfrentar la volatilidad del dólar, coinciden en que por sí solo no resolverá la escasez de divisas.

Entre las medidas que consideran necesarias están el fortalecimiento de las reservas internacionales, una mayor generación de divisas mediante exportaciones y la llegada de financiamiento externo.

De esta manera, la capacidad real del BCB para estabilizar el mercado dependerá no solo de las nuevas herramientas de intervención, sino también de la disponibilidad de dólares con la que cuente para responder a la demanda.

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