¿Viajarás en el feriado nacional? Estos son los documentos que no puedes olvidar

Ante el incremento de viajeros por el doble feriado del 6 y 7 de agosto, las Terminales de Buses recomiendan a la población verificar con anticipación que cuenta con toda la documentación necesaria para evitar inconvenientes al momento del embarque.

Mayores de edad

Para los pasajeros mayores de edad, los requisitos son la cédula de identidad original y vigente y el boleto de viaje, que puede presentarse en formato físico o digital.

Menores de edad

En el caso de niñas, niños y adolescentes, además del documento de identidad o certificado de nacimiento, será necesario contar con el permiso de viaje emitido por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, dependiendo de quién acompañe al menor. Si viaja con uno de sus padres, se requiere la autorización del progenitor ausente; mientras que, si viaja con terceros o solo, el permiso debe ser emitido con la autorización de ambos padres.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia cuenta con oficinas al interior de las Terminales de Buses, donde los padres o tutores pueden realizar el trámite antes del viaje.

Derecho de terminal

Asimismo, los viajeros deberán cancelar el derecho de terminal, que se mantiene en Bs 2,50 por pasajero, salvo que el monto ya esté incluido en el boleto. El pago puede efectuarse en las casetas habilitadas o, en algunas empresas, mediante el sistema de venta digital.

Antes de ingresar al andén de embarque, la Policía y el personal de seguridad verificarán la documentación de los pasajeros, por lo que las autoridades recomiendan realizar los trámites con anticipación para viajar de forma segura y sin contratiempos.

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