Esta semana habrá dos feriados nacionales por los 201 años de Bolivia

Esta semana los bolivianos disfrutarán de dos feriados nacionales consecutivos con motivo del 201 aniversario de la independencia de Bolivia, de acuerdo con el Decreto Supremo N.º 5521, que amplió el descanso con un feriado adicional para impulsar el turismo interno.

Traslado de feriado nacional

El jueves 6 de agosto se conmemorarán los 201 años de la independencia nacional, mientras que el viernes 7 de agosto fue declarado feriado nacional adicional para la gestión 2026, permitiendo un fin de semana largo con suspensión de actividades en los sectores público y privado.

La medida forma parte de las disposiciones adoptadas por el Gobierno para promover el turismo interno como una actividad económica estratégica y dinamizar las economías regionales mediante fines de semana extendidos.

Fechas especiales que quedan para este 2026

De acuerdo con el calendario oficial establecido en el mismo decreto, los feriados nacionales que restan en 2026 son el lunes 2 de noviembre, por el Día de Todos los Difuntos, y el viernes 25 de diciembre, por Navidad. Asimismo, la norma instituye el 27 de septiembre como el Día Nacional de la Integración Boliviana, una fecha destinada a promover la unidad y el turismo interno, aunque sin suspensión de actividades laborales.

Con el doble feriado de esta semana, se espera un mayor movimiento turístico, comercial y de visitantes hacia distintos destinos del país durante el fin de semana largo.

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