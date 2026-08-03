"La ciudadanía merece vivir en paz": asambleísta exige reforzar la seguridad tras hechos violentos en Santa Cruz

La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, manifestó su profunda preocupación por el incremento de hechos violentos registrados en el departamento y advirtió sobre la necesidad de una respuesta inmediata de las autoridades nacionales.

Según la autoridad, durante los últimos días se reportaron nueve asesinatos en un periodo de cinco días, varios de ellos con características vinculadas presuntamente al sicariato y al crimen organizado.

Álvarez señaló que estos hechos generan preocupación en la población y demandan una acción coordinada entre las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana.

Piden reforzar inteligencia y control contra organizaciones criminales

La titular de la Asamblea Departamental exigió al Gobierno nacional implementar medidas preventivas y fortalecer la seguridad interior del Estado.

Entre las acciones solicitadas mencionó:

Reforzar la inteligencia policial.

Incrementar el control en zonas fronterizas.

Combatir de manera firme a las organizaciones criminales.

Garantizar recursos suficientes para la Policía Boliviana y el Ministerio Público.

“Es indispensable que las instituciones encargadas de investigar puedan contar con las herramientas necesarias para identificar y llevar ante la justicia a quienes sean responsables de estos hechos”, afirmó Álvarez.

“La ciudadanía merece vivir en paz”

La autoridad departamental sostuvo que la seguridad ciudadana debe ser una prioridad y recordó que el Estado tiene la obligación constitucional de proteger la vida y la integridad de las personas.

“La ciudadanía merece vivir en paz y con la certeza de que el Estado ejercerá plenamente su obligación de proteger la vida y la seguridad de todos”, expresó.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la Asamblea Legislativa Departamental con la defensa de Santa Cruz y pidió evitar que el temor se convierta en parte de la vida cotidiana de la población.

Santa Cruz pide unidad frente a la violencia

Álvarez aseguró que la violencia organizada no puede avanzar sobre el Estado de Derecho y destacó que la lucha contra la inseguridad requiere coordinación entre todas las instituciones.

“La seguridad ciudadana no admite indiferencia ni demora; requiere decisión, coordinación institucional y acciones concretas”, enfatizó.

La autoridad afirmó que Santa Cruz debe continuar siendo un departamento caracterizado por el trabajo, la producción y la esperanza, lejos de la violencia y la inseguridad.

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