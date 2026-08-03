Con música y civismo, estudiantes de siete unidades educativas adventistas de las ciudades de La Paz y El Alto dieron inicio a las actividades conmemorativas por el Bicentenario de Bolivia, durante una retreta realizada en la plaza Tejada Sorzano, en la zona de Miraflores.

Las bandas estudiantiles interpretaron distintas piezas musicales frente a decenas de asistentes, quienes acompañaron el acto que forma parte de la programación previa a las celebraciones oficiales por los 201 años de independencia del país.

La actividad reunió a estudiantes de diferentes establecimientos, entre ellos la banda de música Harry Pittman, cuyos integrantes demostraron su destreza musical y marcial en un acto que resaltó el patriotismo y la participación de la comunidad educativa.

Los actos conmemorativos continuarán durante la semana con actividades oficiales en distintos puntos del país. En Sucre se prevé la presencia de autoridades nacionales, delegaciones internacionales y más de 40 embajadores para participar de las celebraciones centrales por el Bicentenario de Bolivia.

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