Durante cinco años, James Romero vio cómo una enfermedad le arrebataba poco a poco todo aquello que alguna vez dio por sentado: caminar, trabajar, salir de casa e incluso valerse por sí mismo.

A sus 48 años, el enorme tumor que creció en su muslo derecho, sumado a una obesidad que superaba los 180 kilos, terminó por dejarlo completamente postrado. El hombre que durante años trabajó como chofer de micro pasó a depender totalmente de su familia para realizar las actividades más básicas.

Pero el pasado miércoles, su historia comenzó a cambiar.

Un equipo de especialistas del Hospital de Tercer Nivel de Montero logró extirpar un tumor de aproximadamente 40 kilogramos (89 libras) en una compleja intervención quirúrgica que marca el inicio de una nueva etapa para James.

La cirugía comenzó a las 8:50 de la mañana y, poco después de las 11:00, los médicos confirmaron el éxito del procedimiento. La enorme masa tumoral, que durante años le impidió caminar, fue retirada casi por completo y enviada al Servicio de Patología para los estudios correspondientes.

Para James, la operación significó mucho más que un procedimiento médico. Significó recuperar la esperanza.

"Estoy feliz porque me han dado la esperanza de volver a caminar, de tener una nueva vida. Estaba sufriendo y no encontraba ayuda. Dios me trajo a este hospital donde me abrieron las puertas. Solo tengo palabras de agradecimiento para todo el equipo médico", expresó emocionado.

Durante dos años buscó ayuda en distintos hospitales de Santa Cruz. Entre estudios, trámites y largas esperas, la cirugía nunca llegaba. Cuando ya parecía perder las esperanzas, una comunidad de pastores de una iglesia evangélica organizó actividades solidarias para ayudarlo y gestionar su traslado hasta Montero.

En menos de tres semanas fue evaluado por especialistas, se realizaron todos los estudios necesarios y pudo ingresar al quirófano. Todo el tratamiento fue cubierto gratuitamente mediante el Sistema Único de Salud (SUS).

Su mayor sueño ahora es volver a la vida que la enfermedad le quitó.

"Yo trabajaba como chofer de micro y quiero volver a manejar. Quiero volver a trabajar y recuperar mi vida."

Una cirugía que abre el camino

El cirujano oncólogo Yadier Rodríguez explicó que James presentaba una lipodistrofia gigante que deformaba completamente el muslo e impedía cualquier posibilidad de desplazamiento.

"Se logró realizar prácticamente la tumorectomía completa. El paciente llevaba años sin poder caminar y esta cirugía permitirá resolver el principal problema que le impedía movilizarse", explicó el especialista.

El médico destacó que participaron tres cirujanos, personal de enfermería, anestesiología y un amplio equipo multidisciplinario.

"Todos estamos muy felices por James. Esta cirugía también representa un cambio muy importante en su estado emocional. Ahora podremos prepararlo para una segunda intervención."

Los especialistas aclararon que la extracción del tumor constituye apenas la primera fase del tratamiento. El siguiente paso será una cirugía bariátrica destinada a reducir su peso, mejorar su estado metabólico y disminuir los riesgos asociados a la obesidad mórbida.

Para James, el camino de recuperación apenas comienza. Pero después de cinco años sin poder caminar, hoy vuelve a creer que algún día podrá ponerse de pie, volver a conducir un micro y recuperar la independencia que pensó haber perdido para siempre.

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