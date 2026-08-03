El dólar por encima de Bs 12: estos son los efectos en la economía, según un analista

La cotización del dólar flexible, que en los últimos días superó la barrera de los 12 bolivianos, generó preocupación entre consumidores, empresarios y sectores vinculados al comercio exterior, debido a su impacto en los costos de importación, producción y precios finales.

El analista económico Marcelo Rocha explicó que el dólar dejó de ser una simple referencia cambiaria y se convirtió en un “termómetro” de la economía, porque refleja la confianza en la disponibilidad de divisas, las expectativas de la población y las empresas, además de la capacidad del país para acceder a recursos destinados a las importaciones.

Señaló que el incremento del tipo de cambio estuvo influenciado por las expectativas de los agentes económicos.

Rocha sostuvo que, ante la percepción de una subida constante del dólar, muchas personas buscaron proteger sus ahorros comprando divisas, mientras que las empresas intentaron adelantarse a futuros aumentos de costos adquiriendo dólares o ajustando precios.

Sin embargo, indicó que el ingreso de nuevos recursos externos modificó parcialmente las expectativas y generó una perspectiva de mayor estabilidad, aunque todavía no existe certeza sobre el nivel en el que se ubicará el tipo de cambio.

Aumento del dólar puede trasladarse a los precios

El economista identificó tres principales efectos del nuevo escenario cambiario: inflación, expectativas y distribución de impactos económicos.

Según Rocha, los importadores que necesitan dólares para adquirir productos o insumos trasladan parte del incremento del costo cambiario a los precios finales, lo que puede reflejarse en el mercado durante los próximos meses.

“Una empresa no puede operar a pérdidas, por lo que estos costos terminan trasladándose al consumidor”, explicó.

El especialista señaló que sectores como la industria y el comercio pueden verse afectados por el encarecimiento de insumos, especialmente aquellos vinculados a importaciones.

Empresas enfrentan mayores costos de reposición

Rocha explicó que los comerciantes ajustan sus precios porque deben considerar cuánto costará reponer la mercadería en el futuro.

Como ejemplo, mencionó productos importados como electrodomésticos, donde los vendedores pueden anticipar una nueva compra a un dólar más elevado y modificar sus precios para evitar pérdidas.

Este comportamiento puede generar un efecto en cadena: mayores costos, incremento de precios y menor capacidad de compra de los consumidores.

Piden mayor liquidez y políticas para generar divisas

El analista afirmó que para estabilizar el mercado cambiario se requiere mayor coordinación entre la política fiscal del Gobierno y las acciones del Banco Central de Bolivia.

Consideró necesario que exista mayor disponibilidad de divisas en el sistema financiero para atender la demanda de empresas y ciudadanos.

También planteó la necesidad de fortalecer las exportaciones, atraer inversiones y generar condiciones de seguridad jurídica para incrementar el ingreso de dólares al país.

Recomiendan evitar decisiones impulsivas

Ante la incertidumbre cambiaria, Rocha recomendó a la población mantener la calma y evitar compras impulsivas de dólares por temor a nuevas variaciones.

Señaló que las expectativas juegan un papel clave en el comportamiento del mercado y que decisiones masivas de demanda de divisas pueden aumentar la presión sobre el tipo de cambio.

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