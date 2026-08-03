Industriales destacan corredor Bolivia-Brasil y prevén más comercio e inversiones

Los acuerdos suscritos entre Bolivia y Brasil para consolidar un corredor de integración vial y aérea fueron destacados por el sector industrial, que prevé un impacto positivo en el comercio, las exportaciones y la llegada de inversiones, principalmente en el oriente del país.

El expresidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz), José Eduardo Iriarte, explicó que uno de los principales proyectos contempla el asfaltado de un tramo de más de 150 kilómetros entre San Ignacio de Velasco y Mato Grosso, con el objetivo de fortalecer el corredor bioceánico.

"Hay mucho interés del empresariado brasileño en financiar esta ruta porque ven una gran posibilidad para que por ahí pueda salir mucho producto del Brasil, pasar por Bolivia e integrar ese corredor bioceánico", afirmó.

El segundo acuerdo establece la habilitación del aeropuerto de San Ignacio de Velasco para operaciones internacionales con Mato Grosso, lo que permitirá agilizar el intercambio comercial y fortalecer la conectividad entre ambos países.

Beneficios de los convenios

Según Iriarte, el corredor favorecerá principalmente al agronegocio, facilitando el movimiento de productos como soya, carne, maíz, sorgo y, a futuro, leche. Además, sostuvo que la nueva ruta permitirá reducir costos logísticos y potenciar el tránsito de mercancías hacia los puertos del Pacífico.

El representante industrial indicó que ya existen estudios concluidos para la construcción de la carretera y estimó que las obras podrían ejecutarse en aproximadamente dos años. Asimismo, aseguró que empresarios brasileños han manifestado interés en invertir en Bolivia en sectores como energía, procesamiento de alimentos y fabricación de plásticos.

"Estamos en muy buenas relaciones con Brasil y tener una buena relación con el vecino más grande que tenemos va a ayudar a que la industria crezca muchísimo y se reactive lo más rápido posible", señaló.

Finalmente, destacó la coordinación entre el sector industrial y los productores agropecuarios para aprovechar las oportunidades que abrirá este nuevo corredor de integración, cuyo impacto, afirmó, alcanzará a todo el país mediante un mayor flujo comercial y de inversiones.

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