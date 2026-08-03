¿Deuda buena o deuda mala? Experto explica cómo diferenciarlas

El economista y especialista en finanzas, Salvador Ortega, recomendó a la población analizar cuidadosamente cualquier préstamo antes de asumir una deuda, especialmente en el actual contexto económico, donde el costo del dinero puede afectar la estabilidad financiera de las familias.

¿Qué es una deuda buena?

Según Ortega, una deuda es considerada positiva cuando se utiliza para adquirir bienes o realizar inversiones que generan valor o rentabilidad en el tiempo.

Entre los ejemplos de deudas buenas mencionó la compra de una vivienda propia, la adquisición de mercadería para un negocio, la inversión en emprendimientos productivos o los gastos destinados a educación y capacitación.

“El objetivo debe ser que el crédito ayude a incrementar el patrimonio o genere mayores ingresos en el futuro”, explicó.

Deudas que pueden afectar la economía familiar

El especialista señaló que una deuda se vuelve negativa cuando se destina a bienes que pierden valor mientras continúan siendo pagados.

Entre los casos más comunes mencionó la compra de celulares, televisores y otros artículos de consumo adquiridos a crédito. También advirtió sobre el riesgo de solicitar préstamos para cancelar deudas anteriores.

“Cuando una persona se endeuda para pagar otra deuda, se genera el efecto bola de nieve, donde las obligaciones financieras crecen cada vez más”, indicó.

La importancia de revisar los intereses

Ortega destacó que antes de firmar un contrato es fundamental conocer la tasa de interés y el costo total del crédito.

Comentó que los préstamos para vivienda social y los créditos productivos suelen tener condiciones más favorables porque están orientados a generar patrimonio o actividad económica.

En cambio, los créditos de consumo y algunos préstamos informales presentan tasas más elevadas, lo que incrementa significativamente el monto final a pagar.

Tarjetas de crédito: útiles si se usan con responsabilidad

Respecto a las tarjetas de crédito, el economista afirmó que pueden ser una herramienta financiera útil siempre que el usuario conozca las condiciones del servicio y mantenga un manejo responsable.

Sin embargo, advirtió que muchas personas desconocen las tasas de interés, seguros, comisiones y otros cargos asociados, lo que puede derivar en problemas de endeudamiento.

Tres preguntas antes de asumir una deuda

El especialista recomendó responder tres preguntas antes de solicitar cualquier crédito:

¿Conozco exactamente cuánto terminaré pagando al final del préstamo?

¿La suma de mis cuotas representa menos del 30% de mis ingresos?

¿Lo que voy a comprar valdrá más o menos dentro de un año?

Según explicó, estas respuestas permiten determinar si la deuda será sostenible y si realmente aportará un beneficio económico.

¿Conviene participar en un pasanaku?

Sobre los tradicionales pasanakus, Ortega señaló que pueden ser beneficiosos para quienes reciben los primeros turnos, ya que disponen del dinero desde el inicio y pueden invertirlo o utilizarlo de manera inmediata.

En cambio, quienes reciben el dinero en las últimas rondas pierden la oportunidad de aprovechar esos recursos durante más tiempo.

Recomiendan planificar las finanzas

Finalmente, el economista aconsejó a las familias planificar sus gastos, evitar compras impulsivas y analizar detalladamente las condiciones de cualquier crédito.

Aseguró que una buena administración financiera permite utilizar el endeudamiento como una herramienta de crecimiento, mientras que las decisiones apresuradas pueden convertirse en una carga para la economía familiar.

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