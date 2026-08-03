¿Cada cuánto hay que recargar el aire acondicionado del auto? Un mecánico aclara el mito

Si el aire acondicionado de tu vehículo ya no enfría como antes, la primera recomendación no siempre es recargar el gas.

El mecánico y creador de contenido Juanjo Jiménez explica que el sistema de aire acondicionado funciona como un circuito cerrado, por lo que el gas refrigerante no debería agotarse con el uso normal.

"El aire acondicionado sale de fábrica con una carga de gas que, si el sistema está en buen estado, debería durar toda la vida útil del vehículo."

¿Entonces por qué deja de enfriar?

Según el especialista, cuando el aire acondicionado pierde rendimiento, lo más frecuente es que exista una fuga en el circuito.

En esos casos, recargar el gas sin reparar la fuga solo solucionará el problema de manera temporal, ya que el refrigerante volverá a escaparse.

Por eso, antes de invertir en una recarga, es recomendable solicitar una revisión completa del sistema.

¿Qué mantenimiento sí vale la pena?

Los especialistas recomiendan realizar un mantenimiento preventivo del sistema de climatización, que puede incluir:

Revisar el circuito para detectar fugas.

Extraer el refrigerante y realizar un vacío del sistema para eliminar la humedad acumulada.

Revisar o reemplazar el aceite del compresor cuando corresponda.

Volver a cargar el refrigerante siguiendo las especificaciones del fabricante, únicamente después de completar el mantenimiento.

Además, se aconseja cambiar periódicamente el filtro del habitáculo, ya que ayuda a mejorar la calidad del aire dentro del vehículo y favorece el buen funcionamiento del sistema.

¿Cómo funciona el aire acondicionado?

El sistema comprime el gas refrigerante, lo enfría y lo hace circular por distintos componentes hasta generar aire frío dentro del habitáculo.

Durante ese proceso también ayuda a eliminar humedad, reducir malos olores y mejorar el confort de los ocupantes.

Recomendaciones para cuidar el aire acondicionado

Enciende el aire acondicionado algunos minutos incluso en épocas de frío para mantener lubricado el sistema.

Si notas que enfría menos, solicita una revisión antes de pedir una recarga de gas.

Cambia el filtro del habitáculo según el intervalo recomendado por el fabricante.

Evita recargas frecuentes sin conocer la causa de la pérdida de refrigerante.

Realiza el mantenimiento en talleres especializados.

Con un mantenimiento adecuado, el sistema de aire acondicionado puede funcionar durante muchos años sin necesidad de recargas periódicas de gas.

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