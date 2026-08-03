Atención La Paz: la Línea Morada de Mi Teleférico suspenderá operaciones por tres días

La empresa Mi Teleférico informó que la Línea Morada permanecerá fuera de servicio del 6 al 8 de agosto de 2026, debido a trabajos de mantenimiento programado.

Durante esos tres días no habrá atención en las estaciones 6 de Marzo, Faro Murillo y San José, por lo que se recomienda a los pasajeros planificar sus desplazamientos con anticipación.

Como alternativa, los usuarios podrán realizar sus recorridos utilizando las siguientes líneas:

Línea Roja

Línea Plateada

Línea Amarilla

La empresa pidió comprensión a la población y recordó que estos trabajos buscan garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema de transporte por cable.

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