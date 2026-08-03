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Atención La Paz: la Línea Morada de Mi Teleférico suspenderá operaciones por tres días

La empresa Mi Teleférico informó que la Línea Morada suspenderá sus operaciones entre el 6 y el 8 de agosto debido a trabajos de mantenimiento programado.

Red Uno de Bolivia

03/08/2026 11:33

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Mi Teleférico anuncia cierre temporal de la Línea Morada por mantenimiento
La Paz, Bolivia

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La empresa Mi Teleférico informó que la Línea Morada permanecerá fuera de servicio del 6 al 8 de agosto de 2026, debido a trabajos de mantenimiento programado.

Durante esos tres días no habrá atención en las estaciones 6 de Marzo, Faro Murillo y San José, por lo que se recomienda a los pasajeros planificar sus desplazamientos con anticipación.

Como alternativa, los usuarios podrán realizar sus recorridos utilizando las siguientes líneas:

  • Línea Roja
  • Línea Plateada
  • Línea Amarilla

La empresa pidió comprensión a la población y recordó que estos trabajos buscan garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema de transporte por cable.

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