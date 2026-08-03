Expansión de grupos criminales y disputas violentas alerta a Santa Cruz

La ola de violencia registrada en el departamento de Santa Cruz encendió las alertas de las autoridades. En los últimos cinco días se reportaron al menos nueve asesinatos, varios de ellos relacionados presuntamente con ajustes de cuentas entre organizaciones criminales que operan en zonas fronterizas.

Disputas territoriales

El secretario de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz, Jorge Santistevan, afirmó que la situación refleja una disputa territorial protagonizada por grupos vinculados al narcotráfico y advirtió que estas organizaciones estarían buscando consolidar su presencia mediante hechos violentos.

“Hay una gobernanza criminal en toda una región que empieza precisamente en la ruta roja del narcotráfico desde Chapare, continúa por la Chiquitanía hasta llegar a San Matías y traspasa la frontera hacia Mato Grosso”, señaló Santistevan.

El analista explicó que en esta zona existiría una disputa entre facciones criminales, entre ellas grupos vinculados al Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, organizaciones brasileñas que buscan controlar rutas del tráfico de droga hacia mercados internacionales.

Guerra declarada al Estado

Según Santistevan, los recientes ataques contra efectivos policiales representan un cambio en la dinámica del crimen organizado, debido a que ya no se trataría únicamente de enfrentamientos internos entre bandas.

“Cuando hacen una emboscada a una patrulla policial, es una guerra abierta declarada al Estado”, afirmó.

El experto sostuvo que las fuerzas de seguridad enfrentan dificultades para responder debido a limitaciones logísticas y operativas frente al poder de fuego de estas organizaciones.

“Hay una asimetría entre el poder de combate que tienen los delincuentes y el poder de combate que tienen los policías”, explicó, al cuestionar que algunos efectivos todavía deben movilizarse con vehículos y equipamiento insuficientes para enfrentar a grupos altamente armados.

Zonas fronterizas y Santa Cruz en constante peligro

Asimismo, señaló que los criminales aprovechan las zonas fronterizas para movilizarse rápidamente entre Bolivia y Brasil, por lo que planteó una mayor coordinación entre ambos países mediante equipos de enlace policial.

Santistevan también alertó de que la violencia registrada en zonas fronterizas podría trasladarse hacia las ciudades, donde ya se reportaron asesinatos vinculados a disputas entre grupos criminales.

“Esto se va a extender también en la ciudad. Se juegan territorios, se juega el comercio y se juega el poder”, manifestó.

Finalmente, advirtió que el avance del crimen organizado puede afectar la seguridad de la población, la inversión y la confianza en las instituciones del Estado, por lo que pidió una respuesta integral para frenar la expansión de estas organizaciones.

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