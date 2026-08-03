Gobernadores analizarán en Sucre una nueva redistribución de recursos

El presidente Rodrigo Paz confirmó que este miércoles 5 de agosto, en la ciudad de Sucre, sostendrá una reunión con los gobernadores del país para abordar temas relacionados con el pacto fiscal, la propuesta del 50-50 y la coordinación entre el Gobierno central y las regiones.

El mandatario señaló que el encuentro marcará una nueva etapa de trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado y destacó la necesidad de construir consensos para impulsar el desarrollo del país.

Durante la reunión también se analizarán la reforma del Estado, el fortalecimiento del proceso de descentralización y mecanismos para mejorar la distribución de recursos entre el nivel central y las gobernaciones.

La Paz presente en reunión de gobernaciones

El gobernador de La Paz, Luis Revilla, expresó su expectativa de que el encuentro permita avanzar en una hoja de ruta para la implementación del pacto fiscal y la redistribución de ingresos bajo el esquema del 50-50.

"El pacto fiscal no solamente es un tema de redistribución, sino también de evaluación. No tiene sentido entregar recursos a instituciones que tienen baja ejecución; también debe servir para mejorar la eficiencia de la inversión pública", sostuvo.

El Gobierno espera que la reunión concluya con acuerdos y plazos concretos para avanzar en una nueva distribución de recursos, garantizando una mayor eficiencia en la gestión pública y una coordinación más estrecha entre el Ejecutivo y las gobernaciones.

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