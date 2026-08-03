Los símbolos patrios representan la identidad, la historia y los valores de Bolivia. Reconocidos por la Constitución Política del Estado, estos emblemas acompañan las principales fechas cívicas y recuerdan la riqueza cultural y natural del país.

La Tricolor

La bandera tricolor, uno de los símbolos más representativos, fue oficializada el 5 de noviembre de 1851, durante el gobierno de Manuel Isidoro Belzu. La tradición señala que el mandatario se inspiró en un arcoíris observado durante un viaje entre La Paz y Oruro para establecer la disposición definitiva de los colores rojo, amarillo y verde.

Cada color tiene un significado: el rojo simboliza la sangre derramada por los héroes que lucharon por la independencia y la defensa de la patria; el amarillo representa la riqueza mineral y los recursos naturales; mientras que el verde expresa la esperanza y la riqueza de los bosques, selvas y praderas del país.

Escudo nacional

El escudo nacional, por su parte, reúne elementos que reflejan la historia y las riquezas de Bolivia. En él destacan el Cerro Rico de Potosí, el cóndor andino, la llama, el haz de trigo, la palmera, el sol naciente y las diez estrellas que representan a los nueve departamentos y al Litoral cautivo. Cada figura simboliza aspectos como la libertad, la abundancia, la paz, la soberanía y la riqueza natural.

La whipala

La wiphala, incorporada como símbolo patrio en la Constitución de 2009, está formada por siete colores distribuidos en cuadros diagonales. Representa a los pueblos indígenas de los Andes y expresa principios como la equidad, la igualdad, la armonía, la solidaridad y la reciprocidad.

Símbolos de Bolivia

Entre los emblemas nacionales también se encuentran la escarapela, utilizada en actos cívicos y militares; el Himno Nacional, estrenado en 1845 con letra de José Ignacio de Sanjinés y música de Leopoldo Benedetto Vincenti; y las flores nacionales kantuta y patujú, que simbolizan la unión entre el occidente y el oriente boliviano al compartir los colores de la bandera.

Estos siete símbolos patrios, establecidos en el artículo 6 de la Constitución Política del Estado y reglamentados por la normativa vigente, constituyen los principales emblemas que identifican a Bolivia dentro y fuera de sus fronteras.

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