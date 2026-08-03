A pocos días de conmemorarse un nuevo aniversario patrio, la independencia de Bolivia sigue revelando episodios poco conocidos que muestran cómo se gestó el nacimiento de la República. Desde el primer grito libertario hasta la elección del nombre del país, estos son diez datos que forman parte de la historia nacional.

El primer grito y la última independencia

El Alto Perú fue escenario del primer grito libertario de Sudamérica el 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca. Sin embargo, la guerra se prolongó durante 15 años y Bolivia fue una de las últimas naciones de la región en consolidar su independencia en 1825.

El 6 de agosto fue un homenaje

Aunque la proclamación oficial de la independencia se realizó el 9 de agosto de 1825, el Acta fue fechada el 6 de agosto para rendir homenaje a la Batalla de Junín, librada exactamente un año antes y considerada una de las victorias decisivas de la campaña libertadora.

Bolivia nació con otro nombre

El nuevo Estado fue creado inicialmente como República de Bolívar, en reconocimiento a Simón Bolívar. Semanas más tarde, el nombre fue cambiado a República de Bolivia, denominación que se mantiene hasta la actualidad.

Sucre se adelantó al Acta

Antes de la firma del Acta de Independencia, el mariscal Antonio José de Sucre ya había convocado a una Asamblea Deliberante para que los representantes del Alto Perú definieran el futuro político del territorio.

No asistieron todos los diputados

La Asamblea debía contar con 54 representantes, pero solo 48 lograron participar debido a las dificultades de traslado y la avanzada edad de algunos delegados.

Una frase que quedó para la historia

El Acta de Independencia, redactada por José Mariano Serrano, dejó una de las expresiones más recordadas de la historia boliviana: "El Alto Perú ha sido el ara donde se vertió la primera sangre de los libres y la tumba del último de los tiranos".

Bolívar rechazó la presidencia

Pese a haber sido nombrado Padre de la Patria y recibir el ofrecimiento para asumir la presidencia de la nueva República, Simón Bolívar declinó el cargo y propuso a Antonio José de Sucre como primer mandatario.

Un país con enormes desafíos territoriales

Bolivia nació con los límites heredados de la Real Audiencia de Charcas, un territorio extenso y difícil de controlar para un Estado que recién iniciaba su organización política y administrativa.

Una economía golpeada por la guerra

Los 15 años de conflicto dejaron al país en una profunda crisis económica. La destrucción de haciendas y la disminución de la producción de plata en el Cerro Rico de Potosí afectaron las finanzas de la naciente República.

Las republiquetas sostuvieron la resistencia

Antes de la independencia definitiva, las republiquetas mantuvieron viva la lucha contra el dominio español durante varios años. Su resistencia fue clave para debilitar a las fuerzas realistas y contribuir al triunfo de la causa libertaria.

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