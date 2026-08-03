Saavedra espera que Jhonny Fernández se presente a declarar ante la Fiscalía este lunes

El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, deberá presentarse este lunes a las 17:00 ante el Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), donde brindará su declaración informativa dentro de una investigación por la presunta malversación de recursos públicos.

La comparecencia fue reprogramada después de que la exautoridad presentara un certificado médico que impidió su asistencia la semana pasada. Ante esa situación, la Fiscalía solicitó una evaluación al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para verificar su estado de salud.

La investigación está relacionada con el presunto uso irregular de aproximadamente 66 millones de bolivianos correspondientes a un crédito destinado a la construcción del viaducto del cuarto anillo, además de otros proyectos de infraestructura, entre ellos la doble vía a La Guardia.

El alcalde cruceño, Manuel Saavedra, manifestó que espera que el exburgomaestre acuda a prestar su declaración y responda ante las autoridades.

"La primera vez fue sin abogado; la segunda presentó un problema de salud. Esperemos que ahora vaya y hable ante la justicia. Se investiga una presunta malversación y tiene que declarar ante la Fiscalía", afirmó.

Saavedra sostuvo que el crédito destinado al viaducto asciende a 66 millones de bolivianos y aseguró que la obra no fue ejecutada.

"Por este viaducto se endeudó a la ciudad con un crédito de 66 millones de bolivianos y no existe la obra."

La autoridad municipal también indicó que, además de este proceso, existen otras investigaciones relacionadas con créditos gestionados durante la anterior administración.

"Son tres créditos. El primero corresponde al viaducto y hay otros dos más. Si sumamos los tres, superan los 200 millones de bolivianos. La primera denuncia es por el viaducto y las otras dos vienen en camino", señaló.

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