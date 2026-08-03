Policía identifica a presuntos autores y cómplices de la emboscada donde murió el subteniente Salazar

La investigación por la emboscada registrada en San Matías, donde perdieron la vida cuatro personas y el subteniente de la Policía Boliviana, Yerson Salazar Aliendres, registra avances. El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó que ya fueron identificados algunos de los presuntos autores y cómplices del ataque, mientras un primer sospechoso permanece con detención preventiva.

Según explicó la autoridad, tras el hecho se desplegaron operativos inmediatos que permitieron la aprehensión de un hombre que se encontraba dentro de un vehículo. Durante la intervención, los efectivos encontraron una funda para arma de fuego y otros elementos considerados de interés para la investigación.

El sospechoso fue trasladado inicialmente a San Matías, donde un juez determinó su detención preventiva por 180 días. Posteriormente, fue llevado por vía aérea hasta Santa Cruz e internado en el penal de Palmasola mientras continúan las investigaciones.

El coronel Gómez indicó que actualmente se verifica si el detenido tiene antecedentes o vínculos con organizaciones criminales. Para ello, la Policía cruza información con autoridades de Brasil, otros países e Interpol con el fin de establecer posibles conexiones internacionales.

Respecto a la identificación de los responsables, la autoridad informó que las investigaciones registran avances importantes. Señaló que ya existe un presunto autor identificado y que también se investiga la participación de otras personas.

"Tenemos identificado al presunto autor y a otros sujetos que habrían participado como cómplices. Hay uno plenamente identificado; los demás aún están siendo investigados y, conforme avance el proceso, se confirmará o descartará su participación", afirmó.

Mientras continúan los operativos para capturar al resto de los implicados, la Policía Boliviana rindirá homenaje al subteniente Yerson Salazar Aliendres, quien falleció durante el cumplimiento de sus funciones. El efectivo fue despedido con actos protocolares, una ceremonia religiosa, un ascenso póstumo, la entrega de la Medalla al Valor a su familia y la entrega de la bandera nacional y su gorra institucional a sus seres queridos.

El comandante departamental afirmó que la institución se encuentra de luto por la pérdida de uno de sus efectivos y aseguró que los operativos continuarán de manera permanente hasta esclarecer completamente el caso y llevar ante la justicia a todos los responsables de la emboscada ocurrida en San Matías.

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