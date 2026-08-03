Policía intensifica operativos para capturar a los autores de crímenes en Santa Cruz

La Policía Boliviana intensificó los operativos en el departamento de Santa Cruz para capturar a los autores materiales e intelectuales del asesinato del subteniente Yerson Salazar Aliendres y esclarecer el crimen del veterinario Denar Parada Saavedra, quien fue acribillado en San Ignacio de Velasco con más de 10 impactos de proyectil de arma de fuego.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó en el programa El Mañanero que las investigaciones presentan avances importantes y que se espera concretar aprehensiones en los próximos días.

Respecto al crimen ocurrido en San Ignacio de Velasco, la autoridad explicó que dos hombres, presuntamente de nacionalidad brasileña, llegaron en motocicleta hasta un local de venta de pollo y abrieron fuego contra Denar Parada Saavedra, de 41 años y de profesión veterinario.

La víctima fue trasladada de emergencia a un centro de salud; sin embargo, falleció a consecuencia de la gravedad de las heridas.

“El médico llega a establecer que aproximadamente tiene 12 impactos de proyectil de arma de fuego en la humanidad, cegando la vida de esta persona. Ante esta situación, la Policía Boliviana está realizando todos los actos investigativos con la finalidad de identificar y aprehender a estos sujetos”, informó Gómez.

El comandante indicó que una de las principales líneas investigativas apunta a las disputas entre las organizaciones criminales brasileñas PCC y Comando Vermelho, que mantienen presencia en la zona fronteriza.

Para reforzar la seguridad, la Policía mantiene desplegados 75 efectivos en San Ignacio desde hace más de tres semanas y, adicionalmente, envió un contingente de más de 150 uniformados, liderados por el subcomandante departamental, quienes ejecutan controles permanentes, patrullajes y operativos en la frontera con Brasil.

Gómez explicó que estas acciones también se desarrollan de manera coordinada con las fuerzas de seguridad brasileñas para desarticular organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera.

“Estamos realizando un trabajo permanente en toda la línea fronteriza con Brasil con la finalidad de desarticular estas organizaciones criminales. De igual manera, coordinamos con nuestros similares del vecino país para aprehender a los autores de la muerte del camarada subteniente Yerson Salazar Aliendres, que es uno de los principales objetivos de la investigación”, señaló la autoridad.

La Policía sostiene que las investigaciones sobre ambos casos registran avances significativos y confía en que en las próximas horas se logre identificar y capturar a los responsables de estos crímenes que forman parte de la reciente escalada de violencia registrada en el departamento de Santa Cruz.

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