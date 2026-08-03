Detienen en Bolivia al exdiputado brasileño 'Neno' Razuk cuando viajaba hacia Santa Cruz

El exdiputado estatal brasileño Roberto 'Neno' Razuk Filho fue detenido en un puesto de control policial en Bolivia mientras se desplazaba con destino a Santa Cruz de la Sierra.

Según la información oficial, durante el control presentó una licencia de conducir brasileña. Al verificar su documentación, las autoridades detectaron que permanecía de manera irregular en territorio boliviano, por lo que fue arrestado.

Tras su identificación, fue trasladado hasta la frontera y entregado a la Policía Federal de Brasil, en la ciudad de Corumbá, donde se ejecutó una orden de captura emitida por el Cuarto Juzgado Penal de Campo Grande, en el estado de Mato Grosso do Sul.

Era buscado por la Justicia brasileña

Neno Razuk permanecía prófugo desde el 8 de julio, luego de que la Justicia ordenara su detención tras una condena en primera instancia dentro de la denominada Operación Sucesión.

En ese proceso fue sentenciado a 15 años, siete meses y 15 días de prisión por delitos relacionados con organización criminal armada, robo agravado y explotación de juegos ilegales. La sentencia aún forma parte del proceso judicial en Brasil.

Las investigaciones también vinculan al apellido Razuk con una presunta organización criminal dedicada al juego ilegal en el estado de Mato Grosso do Sul, una estructura investigada por el Grupo de Acción Especial para Combatir el Crimen Organizado (Gaeco).

No fue detenido por una alerta roja de Interpol

Las autoridades precisaron que la captura no obedeció a una Notificación Roja de Interpol, ya que el trámite para su incorporación a esa lista internacional aún no había concluido.

La detención se produjo exclusivamente porque el exdiputado se encontraba en situación migratoria irregular en Bolivia, circunstancia que permitió su posterior entrega a las autoridades brasileñas para la ejecución de la orden judicial vigente.

Se prevé que Razuk sea trasladado a Campo Grande, donde permanecerá bajo custodia mientras continúan los procedimientos judiciales en su contra.

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