Esculturas de sal transforman a Colchani en un nuevo destino turístico

En medio del imponente paisaje del Salar de Uyuni, el municipio de Colchani ofrece un nuevo atractivo turístico: un espacio de esculturas elaboradas completamente con bloques de sal extraídos del propio salar.

La iniciativa fue impulsada por pobladores y artesanos de la zona, quienes transformaron grandes bloques de sal en figuras que hoy sorprenden a miles de visitantes que llegan cada año para conocer una de las maravillas naturales de Bolivia. El atractivo se encuentra en el departamento de Potosí.

Artesanos convierten la sal en obras de arte

Los habitantes de Colchani son los encargados de dar forma a las esculturas utilizando la misma materia prima que ofrece el salar. Pirámides, animales, manos gigantes y diversas figuras forman parte del recorrido que atrae a turistas que buscan fotografías y nuevas experiencias.

El guía de turismo de Hidalgo Tours, Isaac Fermín Chara, explicó que la extracción de los bloques de sal es más sencilla en este sector debido a sus características.

“En este lugar se pueden extraer los bloques de sal con facilidad porque no hay agujeros de agua o los conocidos como ojos de agua. Por eso es fácil cortar los bloques y empezar a edificar las esculturas”, señaló.

La “Mano de Dios”, una de las figuras más llamativas

Entre las esculturas que más atraen a los visitantes destaca la denominada “Mano de Dios”, una obra que representa una mano gigante tallada en sal y que se convirtió en uno de los puntos favoritos para las fotografías.

Actualmente, el lugar cuenta con dos esculturas de manos, donde turistas aprovechan para capturar imágenes junto al paisaje blanco del salar.

Además, los visitantes pueden observar figuras de águilas, búhos, zorros, llamas, sapos y quirquinchos, animales que representan parte de la fauna y la identidad de la región.

El Salar de Uyuni se transforma en un museo de sal gigante. Foto: Fernando Aguilar / Red Uno

Un atractivo turístico que crece cada año

Este espacio de esculturas de sal es relativamente nuevo. Tiene aproximadamente tres años de creación y, según los pobladores, cuenta con miles de bloques utilizados para levantar las diferentes estructuras.

La tradición local señala que en el lugar existen alrededor de 70 mil bloques de sal, que fueron utilizados para construir las obras y hasta un laberinto para los visitantes.

Los artesanos aseguran que cada escultura requiere cuidado y dedicación para conservar los detalles y resistir las condiciones climáticas del salar.

El Salar de Uyuni se transforma en un museo de sal gigante. Foto: Fernando Aguilar / Red Uno

Bolivia muestra su riqueza natural y cultural

La propuesta busca demostrar que la sal del Salar de Uyuni no solo es un recurso natural, sino también un material capaz de convertirse en arte.

Durante las fiestas patrias, este destino se consolida como uno de los mayores orgullos turísticos de Bolivia, combinando paisajes únicos, creatividad de sus pobladores y experiencias culturales para visitantes nacionales e internacionales.

El Salar de Uyuni se transforma en un museo de sal gigante. Foto: Fernando Aguilar / Red Uno

Sabores del altiplano acompañan la visita

Además del recorrido por las esculturas, los turistas pueden disfrutar de la gastronomía tradicional de la región, con platos preparados a base de productos andinos como quinua, charque, oca, papa, maíz y carne de llama, presentes en tradicionales platos que reflejan la riqueza culinaria del altiplano boliviano.

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