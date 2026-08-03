Urkupiña 2026: Policía desplegará drones, IA y torres de vigilancia para la seguridad

La Policía prepara un amplio plan de seguridad para la festividad de la Virgen de Urkupiña 2026, en Quillacollo, con el objetivo de garantizar la seguridad de miles de visitantes, peregrinos y participantes que llegarán hasta el municipio durante las actividades religiosas y culturales.

El comandante departamental de la Policía, Alejandro Basto, informó que el operativo incorporará nuevas herramientas tecnológicas como drones, inteligencia artificial, un camión multipropósito y torres de vigilancia para fortalecer las tareas de prevención y respuesta inmediata.

Drones e inteligencia artificial para reforzar vigilancia

Explicó que una de las principales novedades será la implementación de un camión multipropósito equipado con un centro de operaciones de drones.

“Tenemos un camión de un centro de operación de drones, contamos con dos drones y tres motocicletas dentro del vehículo. También estamos incorporando inteligencia artificial”, informó.

La autoridad policial explicó que este sistema permitirá una reacción más rápida ante posibles hechos delictivos, ya que las motocicletas podrán desplazarse desde el camión hacia zonas donde se requiera intervención policial.

“En caso de que exista un ataque o un atraco, ese camión permite que bajen las motocicletas, desciendan los drones y podamos operar con mayor facilidad de desplazamiento”, señaló.

Torres de vigilancia y puntos de auxilio

Otra de las medidas anunciadas será la instalación de torres de vigilancia en sectores estratégicos de la festividad, incluyendo zonas cercanas al Calvario.

Estas estructuras estarán equipadas con megáfonos para facilitar la comunicación con la población y permitir que las personas puedan solicitar ayuda de manera inmediata.

“Vamos a tener torres de vigilancia con megáfonos para que la gente pueda acudir inmediatamente a la Policía”, indicó Basto.

Control en terminales y carreteras

El comandante de la Policía anunció además controles en las terminales de buses y accesos al departamento para identificar posibles personas vinculadas a actividades delictivas.

“Todas las terminales de buses van a estar controladas desde la carretera. Se va a ingresar directamente a los buses para verificar a las personas que están entrando legalmente”, afirmó.

También se realizarán controles en las terminales para verificar el ingreso de ciudadanos extranjeros y personas provenientes de otros departamentos.

Fechas principales de Urkupiña 2026

El plan de seguridad acompañará las principales actividades de la festividad:

8 de agosto: Procesión de las advocaciones marianas.

9 de agosto: Entrada Autóctona.

14 de agosto: Gran Entrada Folklórica.

15 de agosto: Solemne Misa Central.

16 de agosto: Tradicional Peregrinación al Calvario.

17 de agosto: Apertura de la tradicional Feria de la Alasita.

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