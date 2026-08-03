Conozca los horarios de cierre en la carretera nueva entre Cochabamba y Santa Cruz

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que la carretera nueva que conecta Cochabamba con Santa Cruz permanecerá cerrada de manera temporal este lunes 3 y martes 4 de agosto, debido a trabajos de mantenimiento preventivo.

La restricción se aplicará entre las 07:00 y las 19:00, en el tramo comprendido entre el retén de Colomi (kilómetro 85) y el retén de Padresama (kilómetro 150).

Según la ABC, las labores buscan mejorar las condiciones de la vía y brindar mayor seguridad a los usuarios que transitan por esta importante carretera interdepartamental.

Como alternativa, la circulación por la carretera antigua se mantiene habilitada. Sin embargo, de acuerdo con un reporte de Bolivia TV, no todas las empresas de transporte interdepartamental están prestando servicio por esa ruta, por lo que se recomienda a los pasajeros consultar previamente con sus operadores antes de viajar.

La ABC pidió a transportistas, operadores del transporte público, sectores productivos y a la población en general respetar la señalización instalada, seguir las instrucciones del personal desplazado en la zona y conducir con precaución mientras duren los trabajos.

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