Uniformes escolares suben de precio en La Paz por el inicio del mes patrio

A pocos días de los desfiles escolares por el aniversario de Bolivia, comerciantes de la ciudad de La Paz reportan un incremento en el precio de los uniformes y accesorios que utilizan los estudiantes para participar en los actos cívicos.

Inicio de fiestas patrias

Desde tempranas horas, los puestos de venta comenzaron a recibir a padres de familia que buscan camisas, pantalones, blusas, guardapolvos, escarapelas y banderas para que sus hijos estén preparados para los homenajes por los 201 años de independencia del país.

Los vendedores explican que el aumento responde principalmente al encarecimiento de las telas y materiales utilizados para la confección de las prendas.

“Han subido un poco las telas y no hay caso de bajar nada. Los pantalones grandes para jóvenes estamos dando a Bs 120 y los pequeños a Bs 90”, explicó la comerciante Angélica.

Otros productos y precios

Además, detalló que otros productos también tienen variación de precios. Las blusas se encuentran desde Bs 50, mientras que las bandas con escarapelas tienen costos que van desde los Bs 10 hasta los Bs 30, dependiendo del diseño y la calidad.

“Todo en general están buscando: pantis, medias, todo para los uniformes de los escolares. Las banderas son para los abanderados”, señaló la vendedora.

Los comerciantes esperan un incremento en las ventas durante esta semana debido a la proximidad de los desfiles escolares, programados para este martes 4 de agosto en los diferentes macrodistritos de la ciudad de La Paz.

Mientras tanto, los padres de familia buscan alternativas para cumplir con la presentación de sus hijos en los actos cívicos que forman parte de las actividades por el aniversario patrio.

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