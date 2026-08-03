Retiran ciclovía de la Zona Sur y anuncian nuevo plan de movilidad urbana en La Paz

La Alcaldía de La Paz inició este lunes el retiro de la ciclovía ubicada en la zona sur, específicamente en inmediaciones de la calle 15 de Calacoto y la avenida Julio Patiño, bajo el argumento de que la infraestructura no cumplía con un plan integral de movilidad urbana.

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, explicó que el operativo contempla tres fases: el retiro de los elementos instalados, el mantenimiento y recapeo de las vías, además de la posterior renovación de la señalización vial.

Circulación vehicular

Según la Alcaldía, alrededor de 200 funcionarios municipales participan en los trabajos que buscan recuperar la circulación vehicular en la zona y mejorar las condiciones de las calles intervenidas.

Respecto al material retirado, la autoridad señaló que será reutilizado en otros sectores de la ciudad y descartó que sea desechado. Explicó que la infraestructura representó una inversión aproximada de 500 mil dólares, recursos provenientes de una donación de la Agencia Francesa de Desarrollo.

“Lo vamos a recuperar y lo vamos a colocar en otros espacios. No es que se va a desechar todo”, sostuvo.

La autoridad municipal indicó que antes de ejecutar el retiro se realizaron evaluaciones, auditorías y procedimientos administrativos para cumplir con el debido proceso.

Nueva ciclovía y conexión de rutas

Asimismo, anunció que la ciudad contará con nuevas ciclovías, pero bajo un enfoque diferente, vinculadas a un sistema de transporte y movilidad urbana.

Entre las zonas que están siendo evaluadas mencionó conexiones con estaciones de teleférico y recorridos cercanos a ríos como parte de un nuevo esquema de circulación para bicicletas.

Los trabajos continuarán durante la jornada en vías como la avenida Sánchez Bustamante y sectores aledaños de Calacoto, por lo que la Alcaldía recomendó a los conductores circular con precaución.

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