Taxista y pastor investigados por abuso ya acumulan 11 denuncias en El Alto

Dos casos diferentes de presuntos violadores en serie son investigados en la ciudad de El Alto. Se trata de un taxista de 36 años y un pastor evangélico de 51 años, quienes fueron enviados con detención preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Taxista violentaba a sus víctimas

El primer caso corresponde a un conductor que presuntamente captaba a sus víctimas haciéndose pasar como transporte público. Según el reporte policial, aprovechaba horarios nocturnos y lugares alejados para cometer los delitos, además de despojarlas de sus pertenencias.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) informó que hasta el momento existen seis víctimas relacionadas con este caso, cinco denuncias por violencia sexual y una por robo.

El juez determinó la detención preventiva del taxista por seis meses en el penal de Chonchocoro, mientras continúan las investigaciones para establecer si existen más víctimas.

Pastor engañaba a menores de edad

El segundo caso involucra a un pastor evangélico acusado de haber utilizado su posición dentro de una congregación para ganarse la confianza de menores de edad y cometer presuntamente hechos de violencia sexual durante varios años.

De acuerdo con la investigación, algunas víctimas denunciaron los hechos cuando ya eran mayores de edad. Los casos habrían ocurrido cuando tenían entre 12 y 13 años.

En este proceso, la Policía confirmó cinco víctimas y señaló que el acusado fue enviado con detención preventiva por cuatro meses al penal de San Pedro.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y convocan a posibles nuevas víctimas a presentarse para formalizar sus denuncias, debido a que no se descarta que el número de afectados pueda incrementarse en ambos casos.

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