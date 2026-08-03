Policía investiga si crimen de veterinario está vinculado al PCC y Comando Vermelho

La Policía Boliviana investiga si el asesinato de Denar Parada Saavedra, un veterinario en el municipio de San Ignacio de Velasco, está relacionado con una disputa entre las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho.

El comandante departamental de la Policía, coronel David Gómez, informó que una de las hipótesis manejadas por los investigadores señala que la víctima presuntamente tendría vínculos con el PCC, mientras que el Comando Vermelho habría ordenado su ejecución.

No obstante, la autoridad aclaró que esa información aún no está confirmada y que será corroborada o descartada conforme avancen las investigaciones.

“Esta hipótesis va a ser confirmada o descartada en todo el proceso de investigación que estamos llevando adelante”, señaló la autoridad policial.

Gómez reveló además que la Policía ya desarrollaba labores de inteligencia desde hace aproximadamente tres semanas, debido a información que alertaba sobre posibles asesinatos y ajustes de cuentas en esa región del departamento.

Según explicó, el despliegue policial habría evitado que se concreten otros hechos violentos previstos por estas organizaciones criminales.

La Policía mantiene operativos permanentes en San Ignacio de Velasco y otras zonas consideradas de riesgo, mientras continúa la búsqueda de los responsables del crimen.

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