La autopsia practicada a Denar Parada Saavedra, veterinario de 41 años asesinado en San Ignacio de Velasco, reveló que recibió 22 impactos de bala de arma calibre 9 mm, heridas que terminaron provocándole la muerte tras el violento ataque registrado la tarde del domingo.

De acuerdo con el informe policial, la víctima se encontraba en un negocio de venta de pollo cuando fue sorprendida por dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta. Los atacantes, presuntamente de nacionalidad brasileña, dispararon en varias ocasiones contra el veterinario y luego escaparon del lugar.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó que se desplegaron unidades investigativas para identificar y capturar a los responsables del crimen.

“Ante esta situación, la Policía Boliviana, nuestras unidades investigativas, están realizando todos los actos investigativos con la finalidad de poder identificar y aprehender a estos sujetos”, señaló la autoridad policial.

Gómez explicó que una de las principales líneas investigativas apunta a una posible disputa entre organizaciones criminales brasileñas que tienen presencia en la zona fronteriza con Bolivia.

“En este sector se están generando unas pugnas de poder entre dos facciones de nacionalidad brasileña, cual es el PCC y el Comando Vermelho”, afirmó.

El jefe policial indicó que los investigadores trabajan en la recolección de elementos para esclarecer el móvil del asesinato y determinar si el crimen guarda relación con otros hechos violentos registrados recientemente en el departamento de Santa Cruz.

Como parte del refuerzo de seguridad, la Policía informó que desde hace más de tres semanas se mantiene un despliegue de 75 efectivos en la zona y que, tras el ataque contra el veterinario, se movilizó un contingente adicional de más de 150 uniformados, encabezados por el subcomandante departamental.

Los operativos incluyen patrullajes, controles en puntos estratégicos y vigilancia permanente en la frontera con Brasil, además de coordinación con autoridades policiales del vecino país.

La Policía también mantiene como prioridad la captura de los responsables de la muerte del subteniente Yerson Salazar Aliendres, otro de los hechos violentos que generó preocupación en la región.

Las autoridades aseguran que las investigaciones avanzan y no descartan nuevas aprehensiones en los próximos días, mientras San Ignacio de Velasco permanece bajo un fuerte operativo de seguridad ante la escalada de hechos de sangre vinculados presuntamente a organizaciones criminales.

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