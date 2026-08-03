El departamento de Santa Cruz atraviesa una semana marcada por la violencia. En apenas cinco días se reportaron nueve muertes violentas, en una serie de hechos que involucran ataques armados, posibles ajustes de cuentas y casos con características atribuidas al crimen organizado.

Los sucesos registrados en diferentes municipios generaron preocupación entre autoridades y población, mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades y móviles.

San Matías: una masacre y la muerte de un investigador policial

Uno de los hechos que más conmocionó al departamento ocurrió en el municipio fronterizo de San Matías, donde cuatro ciudadanos bolivianos fueron asesinados a tiros en la estancia Campo Nuevo.

El ataque habría sido ejecutado por un grupo armado, según los primeros reportes conocidos.

Durante las investigaciones del caso, el subteniente de Policía Yerson Salazar Aliendres, quien participaba en las pesquisas del ataque, fue asesinado en una emboscada, elevando la preocupación por la presencia de grupos criminales en zonas fronterizas.

Yapacaní: encuentran a dos jóvenes asesinados

En el municipio de Yapacaní, pobladores de la comunidad San Salvador encontraron los cuerpos de dos jóvenes con signos de extrema violencia.

El hallazgo activó una investigación policial para establecer la identidad de las víctimas, las circunstancias del crimen y los posibles responsables.

San Ignacio de Velasco: empresario local fue asesinado a balazos

Otro hecho ocurrió en San Ignacio de Velasco, donde un veterinario y propietario de un restaurante local perdió la vida tras recibir impactos de arma de fuego.

La Policía inició las investigaciones para esclarecer si el ataque estaría relacionado con un ajuste de cuentas u otro móvil.

Santa Cruz de la Sierra: ciudadano brasileño fue ejecutado a tiros

En la capital cruceña, un ciudadano brasileño fue asesinado dentro de una cantina luego de que un sujeto armado ingresara al lugar y disparara contra la víctima.

El caso es investigado bajo la hipótesis de una posible ejecución por encargo.

Crimen organizado, la principal hipótesis de investigación

Autoridades y especialistas en seguridad han señalado que esta escalada de violencia podría estar relacionada con disputas territoriales entre organizaciones criminales internacionales que buscan controlar actividades ilícitas como el narcotráfico y el tráfico de armas en zonas estratégicas.

Entre las estructuras mencionadas en análisis de seguridad figuran facciones brasileñas como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, grupos que históricamente han protagonizado disputas por rutas y territorios criminales.

Gobierno refuerza controles en zonas críticas

Ante la ola de violencia, el Gobierno anunció el fortalecimiento de operativos policiales y militares en puntos fronterizos considerados vulnerables, especialmente en zonas como San Matías.

Mientras tanto, autoridades departamentales y sectores cívicos exigen mayores acciones para garantizar la seguridad ciudadana y evitar que la violencia continúe expandiéndose.

La sucesión de asesinatos registrados en Santa Cruz vuelve a poner en el centro del debate la lucha contra el crimen organizado y la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en regiones donde las organizaciones criminales buscan ganar terreno.

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