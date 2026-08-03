Entre lágrimas, Rosalía pidió perdón a sus fans argentinos tras la polémica del Mundial

La cantante española Rosalía aprovechó uno de los momentos más emotivos de su primer recital en el Arena de Buenos Aires para dirigirse directamente a sus seguidores argentinos y referirse a la controversia que surgió por una publicación compartida en redes sociales tras la final del Mundial.

Frente a miles de personas, la artista reconoció su error y explicó que compartió el contenido sin revisar su significado.

"Sin mirármelo mucho y rápido le di un repost. Tremenda cagada", confesó, desatando la reacción del público.

Rosalía aseguró que nunca tuvo la intención de ofender a los argentinos y admitió que la situación la afectó profundamente.

"Nunca fue mi intención. La verdad, me sentí fatal".

Recordó el país que impulsó su carrera

Después de disculparse, la intérprete recordó uno de los momentos más importantes de su trayectoria: su presentación en Lollapalooza Argentina en 2019.

Contó que aquella actuación marcó un antes y un después en su carrera internacional, al sentir por primera vez el respaldo masivo de un público fuera de España.

"Nunca me olvidaré esa sensación. Fue la primera vez que sentí que lo había logrado fuera de mi país".

La cantante aseguró que ese recuerdo hace imposible que sienta algo negativo hacia Argentina.

"¿Cómo yo podría tener un sentimiento negativo hacia un lugar como este? En verdad, es el lugar que me ha ayudado a llegar donde estoy hoy".

"Mi amor por Argentina sigue intacto"

Visiblemente emocionada, Rosalía destacó el cariño que siempre ha recibido del público argentino, al que calificó como uno de los más apasionados del mundo.

"No tengo más que agradecimiento por este lugar y por este público. Siempre lo he dicho: es el mejor público que hay en la Tierra".

Antes de retomar el concierto, dejó un mensaje que fue recibido con una larga ovación.

"Quiero que lo sepan: mi amor por Argentina, mi amor por este país, sigue igual, intacto que el primer día".

Y concluyó agradeciendo el apoyo que, según afirmó, ha recibido desde los inicios de su carrera.

"Hoy vengo con el corazón abierto, con mis canciones y con unas ganas inmensas de entregarlo todo. Gracias por estar aquí, por levantarme hace tantos años y por no dejarme nunca".

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