Investigan si brasileño asesinado en una discoteca pertenecía al PCC: Policía revisa cámaras de seguridad

La Policía Boliviana investiga si el ciudadano brasileño asesinado durante un ataque armado en una discoteca de la zona norte de Santa Cruz tenía vínculos con el Primer Comando de la Capital (PCC), una hipótesis que, según las autoridades, aún debe ser confirmada o descartada conforme avancen las investigaciones.

El hecho ocurrió la madrugada del domingo en un local nocturno ubicado en el sexto anillo de la avenida Cristo Redentor. De acuerdo con el comandante departamental de la Policía, coronel David Gómez, un hombre de nacionalidad extranjera ingresó al establecimiento, abrió fuego contra la víctima y posteriormente huyó del lugar.

Como consecuencia del ataque, el ciudadano brasileño falleció tras recibir siete impactos de bala. Además, otras dos personas resultaron heridas: un hombre que permanece internado en el Hospital San Juan de Dios y un guardia de seguridad del local, quien sufrió una lesión en una de sus piernas.

“Se está manejando esa hipótesis de que sería parte del PCC, pero esa información será confirmada o descartada durante las investigaciones”, señaló Gómez, al indicar que los investigadores realizan la revisión de cámaras de seguridad y toman declaraciones al propietario de la discoteca, así como a otras personas consideradas claves para esclarecer el crimen.

El jefe policial aseguró que existe un avance sustancial en las pesquisas y expresó su confianza en que en las próximas horas o días se identificará y presentará a los responsables del asesinato.

Paralelamente, Gómez informó que la institución reforzó los operativos en Santa Cruz con contingentes policiales desplazados desde La Paz, Oruro y Cochabamba. El objetivo es fortalecer la presencia policial, especialmente en zonas fronterizas y consideradas de alto riesgo, además de apoyar la búsqueda de los responsables de la emboscada en la que fue asesinado el subteniente Yerson Salazar Alliandres.

El crimen del ciudadano brasileño se suma a una escalada de violencia que preocupa a las autoridades. En los últimos cinco días, nueve personas han sido asesinadas en distintos hechos registrados en el departamento de Santa Cruz, mientras la Policía intensifica las investigaciones para esclarecer los casos y capturar a los responsables.

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