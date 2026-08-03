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La Paz: maniobra de reversa termina en un accidente fatal en la Terminal de Buses

La División de Accidentes de Tránsito inició las investigaciones para establecer las causas del hecho ocurrido durante la mañana.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

03/08/2026 12:33

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Foto: La Policía inició con el levantamiento del cuerpo y la detención preventiva del conductor responsable. Red Uno.
La Paz

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La División de Accidentes de Tránsito inició una investigación en contra del conductor de un bus perteneciente a la empresa Naser, luego de un incidente registrado en uno de los carriles de la Terminal de Buses.

Todo habría transcurrido en una jornada laboral más, cuando el ayudante del conductor le daba indicaciones para que realice maniobras de reversa. Sin embargo, en un descuido por parte de ambos, el sujeto retrocedió demasiado, aplastando finalmente a la víctima, provocando su muerte.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 10:00 de la mañana del pasado domingo, cuando personal policial tomó conocimiento del caso y procedió a realizar las primeras diligencias para determinar las circunstancias del suceso.

 

El conductor del vehículo fue puesto bajo investigación mientras las autoridades recopilan información y verifican las responsabilidades correspondientes.

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