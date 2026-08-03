¿Subirá más el dólar? Así se cotiza en el mercado paralelo la tarde de este lunes

El mercado cambiario paralelo registró una jornada de relativa estabilidad la tarde de este lunes 3 de agosto, luego de varias semanas marcadas por fuertes variaciones en el precio del dólar estadounidense. La divisa dejó de mostrar incrementos acelerados, aunque continúa en niveles elevados y mantiene la incertidumbre entre ciudadanos, comerciantes e importadores.

Durante esta jornada, el dólar paralelo se cotizó aproximadamente en Bs 11,75 para la compra y Bs 11,75 para la venta, valores similares a los registrados en los últimos días. Este comportamiento refleja una pausa en la volatilidad, aunque no representa una reducción significativa del precio de la moneda extranjera.

Dólar paralelo.

La estabilidad temporal del dólar paralelo es seguida con atención por sectores que dependen de la divisa estadounidense para sus actividades comerciales, principalmente importadores, empresas y ciudadanos que buscan proteger sus ingresos frente a la pérdida del poder adquisitivo.

Tipo de cambio oficial

Pese a la relativa calma del mercado informal, la diferencia con la cotización oficial continúa siendo un factor de preocupación. El Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene un tipo de cambio referencial de Bs 12,13 por dólar, mientras que las operaciones en el mercado paralelo reflejan valores distintos.

TCO.

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