Estos son los 15 mejores técnicos del mundo que están sin equipo

El mercado de entrenadores reúne actualmente a una inusual cantidad de técnicos de primer nivel que permanecen sin equipo, una situación que ha despertado el interés de clubes y selecciones que buscan iniciar nuevos proyectos tras el Mundial de 2026.

De acuerdo con un ranking elaborado por Tribuna.com, el español Pep Guardiola encabeza la lista de los 15 entrenadores disponibles más destacados. El exentrenador del Manchester City lidera la clasificación gracias a su exitoso palmarés, que incluye títulos de Champions League con Barcelona y Manchester City, además de campeonatos de liga en España, Alemania e Inglaterra.

El segundo lugar corresponde al italiano Antonio Conte, reconocido por conquistar ligas con Juventus, Chelsea, Inter de Milán y Napoli, mientras que el neerlandés Arne Slot, extécnico del Liverpool, completa el podio tras destacar por su propuesta ofensiva y su estilo de presión alta.

En el cuarto puesto aparece Julian Nagelsmann, considerado uno de los entrenadores más innovadores del fútbol europeo, seguido por el campeón del mundo con Francia Didier Deschamps y el español Xavi Hernández, quien continúa esperando un nuevo proyecto tras su paso por el Barcelona.

La clasificación continúa con el inglés Gareth Southgate, recordado por llevar a Inglaterra a dos finales de la Eurocopa y unas semifinales del Mundial; el español Roberto Martínez, exseleccionador de Bélgica y Portugal; el neerlandés Ronald Koeman, con experiencia en clubes como Barcelona, Everton y Valencia; y el argentino Marcelo Bielsa, uno de los entrenadores más influyentes del fútbol moderno.

El listado también incluye al argentino Marcelo Gallardo, multicampeón con River Plate; al español Ernesto Valverde, ganador de dos Ligas con el Barcelona; al danés Thomas Frank, quien destacó por su trabajo con el Brentford; al brasileño Tite, campeón de la Copa América con Brasil y referente del fútbol sudamericano; y al francés Patrick Vieira, con experiencia en la Premier League, la Ligue 1, la Serie A y la MLS.

Para elaborar el ranking, el medio tomó en cuenta el palmarés de cada entrenador, sus resultados recientes, su propuesta futbolística y la capacidad de asumir de inmediato un proyecto competitivo.

La presencia de estos 15 estrategas sin club convierte al mercado de entrenadores en uno de los más atractivos de los últimos años, con varias instituciones que podrían apostar por alguno de ellos en los próximos meses.

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