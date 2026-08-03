¿Qué le pasa a Blooming y por qué Oriente está mejorando? El análisis de Pepe Peña

La fecha 12 del campeonato boliviano dejó importantes conclusiones para el exjugador y exdirector técnico José "Pepe" Peña, quien durante su participación en El Mañanero de Red Uno analizó el presente de los equipos cruceños tras una nueva jornada del torneo.

Sobre la victoria de Oriente Petrolero por 1-0 frente a Nacional Potosí, Peña consideró que el equipo refinero evidencia una mejoría desde la llegada del entrenador Gustavo Florentín. Recordó que el conjunto verdolaga ya había mostrado señales positivas como visitante, donde obtuvo resultados importantes, y señaló que el duelo en el estadio Tahuichi era una prueba para confirmar esa evolución jugando como local.

El exentrenador explicó que la ansiedad por conseguir el triunfo llevó a Oriente a apresurarse en varios momentos del encuentro. Además, destacó el planteamiento de Nacional Potosí, que logró cortar los circuitos ofensivos del cuadro refinero, especialmente por las bandas. Aun así, consideró que ambos equipos generaron suficientes ocasiones para quedarse con el partido, aunque finalmente fue Nahuel Roldán quien marcó la diferencia con el gol de la victoria.

Peña también pidió paciencia con el proceso de renovación que vive Oriente Petrolero. Recordó que el plantel incorporó 12 nuevos futbolistas y sostuvo que la adaptación requiere tiempo, especialmente en el caso de los jugadores extranjeros. Destacó el aporte de futbolistas como Monteiro, Escobar, Roldán y Mamani, este último por la intensidad que mostró en los minutos que disputó.

Con el triunfo, Oriente continúa escalando posiciones en la tabla y se acerca a los equipos que pelean por los primeros lugares del campeonato.

En cuanto a Blooming, Peña reconoció que el panorama es más complejo. Afirmó que el entrenador Erwin Sánchez todavía no ha logrado encontrar el funcionamiento colectivo que necesita el equipo y que las derrotas recientes han estado marcadas por errores puntuales que terminaron siendo determinantes.

Respecto a la caída por 2-0 frente a San Antonio, señaló que en el primer gol las imágenes muestran que el balón habría salido del terreno de juego antes de la acción que terminó en la anotación. Sobre el segundo tanto, explicó que el arquero Braulio Uraezaña calculó mal el tiempo y la distancia al intentar cortar el avance rival, una equivocación que terminó sentenciando el compromiso.

Peña también se refirió al mensaje publicado por Uraezaña en sus redes sociales, donde el guardameta asumió toda la responsabilidad por su error. Valoró la actitud del arquero al no buscar excusas y afirmó que la única forma de superar este momento es mediante el trabajo y el esfuerzo, convencido de que Blooming tiene la capacidad de salir adelante.

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