¡Vozinha ya está en Chile! El héroe de Cabo Verde en el Mundial inicia su nueva historia con Colo Colo

La espera terminó. Vozinha ya pisa suelo sudamericano y comienza una nueva etapa en su carrera profesional. El arquero de Cabo Verde llegó este domingo a Chile para incorporarse a Colo Colo, club que apostó por su experiencia y por el gran momento que atraviesa tras su destacada actuación en el Mundial 2026.

El guardameta fue recibido en Santiago antes de completar los últimos pasos para convertirse oficialmente en jugador del "Cacique". Su llegada generó expectativa entre los aficionados albos, que esperan verlo pronto defendiendo el arco del equipo durante la nueva temporada.

La agenda del portero continuará este lunes 3 de agosto con los exámenes médicos correspondientes, programados desde las 06:00 de Bolivia (07:00 de Chile) en la Clínica Meds. Tras superar esta evaluación, el futbolista quedará listo para formalizar su vínculo con la institución chilena.

El momento más esperado llegará el martes 4 de agosto. Vozinha tendrá su primer entrenamiento junto al plantel de Colo Colo desde las 08:30 de Bolivia (09:30 de Chile), donde comenzará su adaptación al equipo y conocerá a sus nuevos compañeros.

Posteriormente, el arquero será presentado oficialmente en el Estadio Monumental a las 11:30 de Bolivia (12:30 de Chile), en un acto donde tendrá su primer contacto formal con la prensa y la hinchada del cuadro albo.

Vozinha llega a Colo Colo como una de las figuras internacionales que dejó el Mundial 2026. El arquero de Cabo Verde ganó reconocimiento mundial por sus actuaciones en el torneo y pasó de ser un futbolista poco conocido para muchos aficionados a convertirse en uno de los nombres más comentados de la competición.

Ahora, el experimentado guardameta buscará trasladar ese rendimiento al fútbol chileno y convertirse en una pieza clave para Colo Colo en su objetivo de pelear por los principales desafíos de la temporada.

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