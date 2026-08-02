¡Momentos de terror! Auto se incendia en plena competencia (VIDEO)

El Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera vivió uno de los momentos más dramáticos de la temporada luego de que el Ford Mustang del piloto uruguayo Mauricio Lambiris se incendiara durante una parada obligatoria para la recarga de combustible en el Circuito El Villicum, en San Juan.

El incidente ocurrió en la vuelta 30, cuando el equipo Martínez Competición realizaba el abastecimiento reglamentario. En cuestión de segundos, el vehículo comenzó a arder y las llamas se extendieron hacia el sector de boxes, generando momentos de tensión entre mecánicos, integrantes de otros equipos y el público presente.

De acuerdo con la información brindada por el equipo, un derrame de combustible habría entrado en contacto con uno de los discos de freno, que se encontraba a alta temperatura, provocando el incendio.

La rápida reacción de los mecánicos fue clave para evitar una tragedia. Utilizando extintores, lograron controlar el fuego en pocos instantes, mientras la organización desplegó el Auto de Seguridad para neutralizar la competencia y permitir la intervención de los equipos de emergencia.

A pesar de la magnitud del incidente, Mauricio Lambiris consiguió salir del vehículo por sus propios medios y ninguno de los integrantes del equipo sufrió lesiones, aunque el automóvil registró importantes daños materiales y deberá ser sometido a una exhaustiva revisión.

El incendio no fue el único sobresalto durante las detenciones en boxes. En otras recargas también se registraron inconvenientes, como problemas con el sistema de abastecimiento del vehículo de Juan Pablo Gianini y un derrame de combustible en el auto de Elio Craparo, situaciones que evidenciaron el alto riesgo de este procedimiento en una competencia de larga duración.

Más allá del dramático episodio, la carrera pudo completarse y tuvo como vencedor al piloto local Tobías Martínez, quien logró la victoria al volante de un Chevrolet Camaro en una jornada cargada de emociones en el automovilismo argentino.

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