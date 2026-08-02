(Video) Debut cruel: Casemiro marcó un gol... pero en contra con Inter Miami

Casemiro protagonizó una de las jugadas más desafortunadas de la jornada en la Major League Soccer (MLS) al convertir un gol en propia puerta durante el empate 2-2 entre Inter Miami y Columbus Crew.

El mediocampista brasileño, que disputó su segundo partido con el conjunto de Florida y debutó como titular, vivió un estreno complicado tras desviar un centro hacia su propio arco a los 33 minutos del encuentro.

Inter Miami se había adelantado en el marcador gracias a un espectacular gol de Luis Suárez, quien sorprendió al arquero rival con una definición desde más de 30 metros. Sin embargo, la ventaja duró poco.

La igualdad llegó tras una recuperación de Hugo Picard, que habilitó rápidamente a Dániel Gazdag. El volante húngaro abrió el juego hacia la derecha para Taha Habroune, quien envió un centro rasante al área. En su intento por despejar el balón, Casemiro terminó enviándolo al fondo de su propia portería.

Pese al desafortunado episodio, el Inter Miami volvió a ponerse en ventaja antes del descanso con otro aporte de Luis Suárez, quien asistió a Noah Allen para el 2-1 parcial. No obstante, Columbus Crew rescató el empate en la recta final del encuentro.

El autogol representa un comienzo difícil para Casemiro en el fútbol estadounidense, donde buscará recuperar su mejor nivel y consolidarse en el equipo dirigido por Javier Mascherano.

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