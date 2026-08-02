¡Espectacular! Así fue el golazo de Luis Suárez desde 40 metros con Inter Miami

El Inter Miami empató 2-2 frente a Columbus Crew por la fecha 18 de la Major League Soccer, en un encuentro disputado como local en Florida, donde Luis Suárez volvió a ser la gran figura del conjunto rosa con un gol y una asistencia.

El atacante uruguayo abrió el marcador a los 16 minutos con una definición de gran categoría. Tras recuperar el balón en campo rival, aprovechó que el arquero Patrick Schulte se encontraba adelantado y, desde aproximadamente 40 metros, remató de primera para enviar el balón por encima del guardameta.

Sin embargo, Columbus Crew reaccionó y encontró la igualdad a los 34 minutos luego de un error en la salida del brasileño Casemiro, quien debutó con la camiseta del Inter Miami. El mediocampista perdió el balón y, en la misma acción, terminó desviando un centro hacia su propio arco, convirtiendo un autogol.

Antes del descanso, Suárez volvió a marcar diferencias. El uruguayo ganó la espalda de la defensa y envió un centro preciso desde la derecha para que Noah Allen apareciera por el segundo palo y anotara de cabeza el 2-1.

Con esta actuación, el delantero de 39 años alcanzó los siete goles y una asistencia en sus últimos cuatro partidos, además de sumar 10 anotaciones en 15 encuentros disputados durante la presente temporada.

Cuando parecía que el Inter Miami se quedaba con la victoria, Columbus Crew logró el empate definitivo a los 84 minutos mediante un tiro libre cerrado ejecutado por Brais Méndez, cuyo envío sorprendió tanto a la defensa como al arquero local.

El encuentro también marcó el regreso de Lionel Messi, quien ingresó a los 53 minutos y disputó su primer partido con el Inter Miami después de su participación en el Mundial.

Mira la programación en Red Uno Play