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Tras fichar a Ronaldinho: la insólita decisión del Ravenna FC que sorprende al fútbol

El club italiano de la Serie C anunció la incorporación del exfutbolista brasileño, quien asumirá funciones como embajador e inversionista, sin competir oficialmente con el primer equipo.

Martin Suarez Vargas

01/08/2026 18:31

Agregar Reduno en
Ronaldinho junto a un dirigente del Ravenna FC de la tercera división de Italia. Foto: @ravennafc_1913.
Italia.

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Ronaldinho volverá a estar vinculado a un club de fútbol. El Ravenna FC, equipo de la tercera división de Italia, anunció oficialmente la incorporación del exinternacional brasileño como parte de un proyecto enfocado en el crecimiento institucional y la proyección internacional de la entidad.

Según informó el propio Ravenna FC, Ronaldinho será inscrito por el club, aunque su papel no estará relacionado con la competencia deportiva. El brasileño participará en iniciativas de marketing, promoción de la institución y también formará parte del proyecto como inversionista.

Por su parte, The Guardian señaló que la inscripción del exjugador tiene un carácter simbólico e institucional, ya que no está previsto que dispute partidos oficiales con el equipo italiano.

Con esta incorporación, el Ravenna FC apuesta por aprovechar la imagen y el reconocimiento internacional de Ronaldinho para fortalecer su proyecto deportivo y comercial, sin que ello represente el regreso del brasileño a la actividad profesional dentro del campo de juego.

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