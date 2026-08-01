Tras fichar a Ronaldinho: la insólita decisión del Ravenna FC que sorprende al fútbol

Ronaldinho volverá a estar vinculado a un club de fútbol. El Ravenna FC, equipo de la tercera división de Italia, anunció oficialmente la incorporación del exinternacional brasileño como parte de un proyecto enfocado en el crecimiento institucional y la proyección internacional de la entidad.

Según informó el propio Ravenna FC, Ronaldinho será inscrito por el club, aunque su papel no estará relacionado con la competencia deportiva. El brasileño participará en iniciativas de marketing, promoción de la institución y también formará parte del proyecto como inversionista.

Por su parte, The Guardian señaló que la inscripción del exjugador tiene un carácter simbólico e institucional, ya que no está previsto que dispute partidos oficiales con el equipo italiano.

Con esta incorporación, el Ravenna FC apuesta por aprovechar la imagen y el reconocimiento internacional de Ronaldinho para fortalecer su proyecto deportivo y comercial, sin que ello represente el regreso del brasileño a la actividad profesional dentro del campo de juego.

Mira la programación en Red Uno Play