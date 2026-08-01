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El club Khor Fakkan presentó a Luis Haquín con un video hecho con Inteligencia Artificial

El defensor y capitán de la Selección de Bolivia fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del club de Emiratos Árabes Unidos, que utilizó un video generado con Inteligencia Artificial para darle la bienvenida.

Martin Suarez Vargas

01/08/2026 17:09

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Luis Haquín presentado en su nuevo equipo en Emiratos Árabes. Foto: redes sociales (Instagram) @khorfakkanfc.
Emiratos Árabes.

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Luis Haquín ya fue presentado de manera oficial como nuevo futbolista del Khor Fakkan, equipo de Emiratos Árabes Unidos. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del club, que sorprendió con un video de bienvenida elaborado con Inteligencia Artificial.

La producción inicia con la imagen de un águila que emprende un recorrido desde Bolivia hasta Emiratos Árabes Unidos. Posteriormente, el video muestra el estadio del Khor Fakkan, donde finalmente aparece el propio Haquín realizando dominadas con el balón.

Con esta presentación, el club oficializó la incorporación del defensor boliviano, quien además es el capitán de la Selección de Bolivia, marcando así el inicio de una nueva etapa en su carrera profesional.

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