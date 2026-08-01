Soñaba con un futuro mejor: la historia de la futbolista que murió rumbo a Ceuta

El fútbol femenino marroquí está de luto tras la muerte de Faten Ben Amar El Azizi, joven futbolista del Maghreb Atlético Tetuán (MAT), quien falleció mientras intentaba alcanzar a nado la costa de Ceuta durante la reciente crisis migratoria entre Marruecos y España.

A través de un emotivo comunicado, el MAT expresó su pesar por la pérdida de la deportista y afirmó que Faten no buscaba "fama ni aventura", sino la oportunidad de construir una vida mejor. El club señaló que la joven confiaba en encontrar al otro lado de la frontera una nueva oportunidad para su futuro, pero su sueño terminó antes de hacerse realidad.

La futbolista figura entre las víctimas mortales de la crisis migratoria que llevó a unas 60.000 personas a intentar cruzar la frontera hacia Ceuta. Según las autoridades españolas, el saldo asciende a 67 fallecidos.

Mientras tanto, Marruecos mantiene silencio sobre la magnitud de la tragedia. Hasta el momento, las instituciones consultadas no han informado oficialmente sobre el número de muertos, heridos o desaparecidos en su territorio. Sin embargo, medios marroquíes reportan al menos 17 fallecidos, la mayoría por ahogamiento durante la travesía entre Fnideq (Castillejos) y Ceuta.

Con el restablecimiento gradual de la normalidad en la frontera, familiares continúan acercándose a los pasos fronterizos en busca de noticias de sus seres queridos, muchos de ellos jóvenes que permanecen desaparecidos desde hace varios días.

En su mensaje, el Maghreb Atlético Tetuán lamentó el alto costo humano que deja la migración irregular y afirmó que, para muchos jóvenes, la búsqueda de un futuro mejor termina convirtiendo "los sueños en pesadillas y la alegría en lágrimas".

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