¿30 millones al año? El salario que Infantino buscaba en la FIFA, según The Times

Gianni Infantino enfrenta una nueva controversia tras la difusión de un informe que lo vincula con un supuesto plan para liderar una nueva empresa comercial de la FIFA con una remuneración que alcanzaría los 30 millones de dólares anuales, además de bonificaciones.

Según el diario británico The Times, que cita fuentes conocedoras de las negociaciones, el presidente de la FIFA figuraba como el principal candidato para dirigir la nueva estructura empresarial que pretendía gestionar parte de los activos comerciales del organismo. De acuerdo con ese medio, el cargo contemplaba una compensación económica cercana a los 30 millones de dólares por año, aunque esa información no ha sido confirmada oficialmente por la FIFA.

El proyecto que buscaba vender el 20 % de las acciones del Mundial, finalmente no prosperó tras encontrar resistencia entre varias de las principales confederaciones del fútbol mundial, que expresaron su desacuerdo con la iniciativa. La decisión de retirar la propuesta abrió un nuevo foco de tensión dentro del organismo.

Hasta el momento, ni la FIFA ni Gianni Infantino se han pronunciado para confirmar o desmentir las cifras mencionadas por The Times, por lo que el supuesto salario continúa siendo una versión basada en fuentes citadas por ese medio y no un hecho oficialmente acreditado.

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