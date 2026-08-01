¿Renueva o se va? Vinícius Jr. afronta días decisivos en el Real Madrid

El futuro de Vinícius Jr. entra en una etapa clave. De acuerdo con un informe de los periodistas Mario Cortegana y David Ornstein, de The Athletic, en los próximos días se llevarán a cabo conversaciones decisivas entre el entorno del futbolista y el Real Madrid para definir su situación contractual.

Según el reporte, sobre la mesa existen tres posibles escenarios: una renovación con el conjunto blanco, permanecer en el club hasta finalizar su contrato en 2027 para salir como agente libre o aceptar una transferencia durante el actual mercado de fichajes.

El informe también señala que el Arsenal sigue atento al desarrollo de las negociaciones. El club inglés estaría dispuesto a presentar un importante proyecto deportivo y una oferta económica si el atacante brasileño decide no extender su vínculo con el Real Madrid.

Hasta el momento no existe un acuerdo anunciado entre las partes ni una decisión definitiva por parte del jugador. El desenlace dependerá de las reuniones previstas en los próximos días, que podrían definir si Vinícius continúa en el Santiago Bernabéu o abre la puerta a un nuevo desafío en su carrera.

Mira la programación en Red Uno Play