¿Colapsa el arbitraje en Bolivia? VAR, errores y la desconfianza que mata al fútbol

Cada jornada del campeonato boliviano, tras su reanudación post Mundial, deja una nueva discusión arbitral. Lo que antes terminaba en reclamos de jugadores y entrenadores, ahora se multiplica con las revisiones del VAR, los comunicados oficiales de los clubes, la publicación de los audios arbitrales e incluso las suspensiones de la terna arbitral por parte de la Comisión de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol.

Momento de polémica jugada entre Julio Vila y Adrián Estacio que derivó en expulsión del jugador de Blooming. Foto: captura video Federación Boliviana de Fútbol.

En los últimos meses, dentro del fútbol boliviano han existido polémicas decisiones arbitrales que han llevado a cuestionamientos y sanciones de parte del ente matriz de esta área. Por ejemplo, el pasado 9 de julio de este 2026, Guildo Quenta fue observado por no convalidar un gol de Aurora ante Nacional Potosí, una decisión que desató polémica en el entorno futbolístico nacional.

Guildo Quenta yendo a revisar el gol convertido por Aurora por posible anulación tras una supuesta falta. Foto: captura video de la Federación boliviana de fútbol.

Michael Rangel había anotado en ese partido para Aurora, pero después de la revisión del VAR por parte de Guildo Quenta, este decidió anular el gol por un supuesto pisotón de Sebastián Altamirano al jugador Jhohan Arce, de Nacional.

Guildo Quenta, tras tomar la decisión que derivó en la anulación del gol de Aurora ante Nacional Potosí. Foto: captura de video de la Federación Boliviana de Fútbol.

Tras el partido, en conferencia de prensa, desde Aurora dijeron:

“Como equipo vinimos proponiendo un buen fútbol, aunque Aurora ha venido demostrando todo este torneo que somos un equipo ordenado. Nos hacemos fuertes atrás, siempre vamos a buscar los partidos, pero la verdad estamos muy molestos con esta decisión. No hay palabras para explicar esto, es un mes de trabajo que venimos esforzándonos y que hay algunos detalles por mejorar.

Dirigente de Aurora tras el partido en el que le anularon un gol ante Nacional Potosí. Foto: captura de video de redes sociales.

Tras el partido, en conferencia de prensa, desde Aurora dijeron:

“Como equipo vinimos proponiendo un buen fútbol, aunque Aurora ha venido demostrando todo este torneo que somos un equipo ordenado. Nos hacemos fuertes atrás, siempre vamos a buscar los partidos, pero la verdad estamos muy molestos con esta decisión. No hay palabras para explicar esto; es un mes de trabajo en el que venimos esforzándonos y que tiene algunos detalles por mejorar.

AURORA MOLESTO POR EL ARBITRAJE DE AQUEL PARTIDO:

Días después, la Federación Boliviana de Fútbol difundió el audio VAR de aquella polémica jugada, en el que decía:

“En el minuto 47, el equipo vestido de negro (así vestía Aurora para aquel partido) convierte un gol que es convalidado por el árbitro. Antes de la reanudación, el VAR revisa una posible infracción en la fase previa del ataque. El VAR observa que antes del gol el jugador de vestimenta color negro pisa imprudentemente el pie del adversario blanco con el dorsal número 15, ralentizando sus movimientos. Por ese motivo recomienda al árbitro una revisión por un posible no gol.

Escudo de la Federación Boliviana de Fútbol. Foto: FBF.

Luego de analizar el gol, el árbitro cambia su decisión inicial y anula el gol por una falta del jugador de la camiseta negra número 32 en la fase de ataque. Es una decisión equivocada; el contacto entre ambos jugadores fue propio de una disputa normal del balón que no constituía falta y el jugador blanco número 15 continúa con sus movimientos disputando la acción. Por lo tanto, el gol no debió ser anulado”, concluyó el videoanálisis del gol.

EL ANALISIS DEL VIDEOARBITRAJE

Tras la polémica, la Federación Boliviana de Fútbol sacó una carta en la que suspende, a partir de la fecha, al árbitro Guildo Quenta y a todo su equipo arbitral que dirigió aquel partido.

RESUELVE

“Por todo lo expuesto, la Comisión Nacional de Árbitros de la ‘FBF’ resuelve, conforme al grado de responsabilidad expuesto, suspender a partir de la fecha a los árbitros y al ‘QM’:

Árbitro GUILDO QUENTA, por error de interpretación y apreciación en ‘OFR’ en supuesta infracción en ‘APP’ previo a un gol, anulando al club Aurora, por el lapso de tiempo indefinido en partidos por la División Profesional de la ‘FBF’.

Árbitro VAR JULIO GUTIÉRREZ, por error de procedimiento e interpretación en llamado a ‘OFR’ por supuesta infracción en APP previo a un gol, anulando al club Aurora, por el lapso de tiempo indefinido en partidos por la División Profesional de la ‘FBF’.

Árbitro AVAR ROGER BASUALDO, por error de procedimiento e interpretación en llamado a ‘OFR’ por supuesta infracción en APP previo a un gol, anulando al club Aurora, por el lapso de tiempo indefinido en partidos por la División Profesional de la ‘FBF’”.

Carta de la Federación Boliviana de Fútbol sobre la suspensión del árbitro Guildo Quenta. Foto: FBF.

Carta de la Federación Boliviana de Fútbol sobre la suspensión del árbitro Guildo Quenta. Foto: FBF.

Otro de los casos polémicos recientemente cuestionados en el arbitraje boliviano fue el de Gery Vargas. El árbitro orureño expulsó a Julio Vila, defensor de Blooming, tras un llamado del VAR; sin embargo, posteriormente, la Federación Boliviana de Fútbol declaró errónea la acción y decidió suspender al árbitro y a todo el equipo encargado de impartir justicia en aquel entonces.

Gery Vargas, árbitro boliviano. Foto: redes sociales (Facebook).

Tras el episodio, el secretario general del club Blooming, Fabrizio Franzhek, se manifestó y explicó que la institución consideró que existieron irregularidades en el desempeño del juez central y del asistente del VAR.

"El club Blooming está haciendo una representación escrita a través de una denuncia en contra del juez Gery Vargas y de su cuerpo arbitral, como es el asistente de VAR. Hoy día nosotros estamos presentando la denuncia por dos tipificaciones que están tipificadas en el código disciplinario, las cuales son parcialidad e incapacidad técnica. Estas sanciones tienen como sanción máxima la suspensión de dos años y además una sanción económica de 50 salarios mínimos", afirmó Franzhek en el programa El Mañanero de Red Uno de Bolivia.

El dirigente también señaló que el club buscará que el caso llegue a instancias internacionales mediante la Federación Boliviana de Fútbol.

"El accionar de Gery Vargas es muy recurrente en contra de Blooming y de muchos equipos, y es una persona que es convocada a nivel internacional para poder dirigir. Es por ello que también nosotros, por medio de la Federación Boliviana de Fútbol, vamos a hacer una representación legal ante la Conmebol para que tenga conocimiento de la actitud y de los actos que realiza este señor, porque ya no puede ser convocado para dirigir partidos internacionales", sostuvo.

Además de la denuncia, Blooming solicitará que se deje sin efecto la tarjeta roja mostrada al defensor Julio Vila.

"También estamos pidiendo que se levante la sanción de la expulsión de Julio Vila, dado que las imágenes son claras. Estamos adjuntando imágenes audiovisuales, como también imágenes de medios de comunicación", agregó Franzhek.

La controversia se originó por la expulsión de Julio Vila tras una presunta falta sobre el delantero de The Strongest, Adrián Estacio, una decisión arbitral que generó debate entre hinchas y analistas, ya que varios consideraron que la acción no ameritaba la tarjeta roja. El encuentro terminó igualado 1-1 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

La acción ocurrió el pasado domingo 26 de julio en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, cuando Vargas mostró la tarjeta roja a Vila por una polémica infracción sobre Adrián Estacio cerca del área grande, una decisión que generó fuertes cuestionamientos por parte de Blooming y de distintos sectores del fútbol boliviano.

La jugada ocurrió al minuto 40 del encuentro, cuando el jugador número 17 de The Strongest, Adrián Estacio, cayó tras disputar el balón con el defensor celeste Julio Vila. En primera instancia, el árbitro Gery Vargas sancionó tiro libre directo y mostró tarjeta amarilla por impedir un ataque prometedor.

Sin embargo, desde la cabina del VAR consideraron que la acción debía ser revisada por una posible oportunidad manifiesta de gol. En los audios difundidos por la FBF se escucha el diálogo entre el árbitro y el equipo arbitral.

Gery Vargas: "¿Qué ha pasado, Álvaro?"

Desde el VAR respondieron:

—"Gery, consideramos que cumple las cuatro consideraciones, tiene alta probabilidad de controlar el balón, lo tengo todo en limpio, Gery."

Mientras Vargas se dirigía al monitor, el jugador de Blooming, Moisés Villarroel, se acercó para consultarle:

—Moisés Villarroel: "¿Qué pasó?"

—Gery Vargas: "Posible."

—Moisés Villarroel: "¿Por qué roja, Gery?"

Posteriormente, desde el VAR le indicaron al árbitro:

—"Gery, llega tarde al balón, entonces es roja."

Tras revisar la jugada en el monitor, Vargas cambió su decisión inicial y determinó mantener el tiro libre directo, pero expulsar con tarjeta roja al defensor Julio Vila.

—"Entonces la decisión es mantener tiro libre directo y tarjeta roja al 22 celeste, ¿correcto?", consultó el árbitro.

—"Compartimos, Gery", respondieron desde la cabina del VAR.

Por lo tanto, el audio VAR expresó lo siguiente:

Tras revisar las imágenes, el árbitro decide expulsar al defensor número 22 por cortar una oportunidad manifiesta de gol. Es una decisión equivocada. Se debe tomar en cuenta que el defensor no toca el pie del adversario y pasa el pie por encima del pie del atacante, quien se dobla el pie solo al cambiar de dirección. No falta, no tarjeta", concluye el análisis oficial de la FBF.

Días después de la polémica, la Federación Boliviana de Fútbol decidió suspender a Gery Vargas mediante una carta en la que decía:

“La determinación quedó plasmada en la Resolución de Suspensión N.º 007/2026, documento oficial emitido por la Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), en el que se establece que Gery Vargas fue suspendido por tiempo indefinido por un error de interpretación y apreciación en la jugada".

El mismo documento sanciona a Álvaro Campos y Juan Pablo Flores por errores de procedimiento e interpretación en el uso del VAR, además de Ezequiel Justiniano por deficiencias en la evidencia enviada y en el proceso de revisión.

Carta de suspensión del árbitro Gery Vargas por parte de la Comisión de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol. Foto: FBF.

Carta de suspensión del árbitro Gery Vargas por parte de la Comisión de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol. Foto: FBF.

Sobre el caso, un exárbitro boliviano, Adhemar Villarroel, habló de que el rubro está en crisis, pero que no se les puede exigir demasiado, ya que no ganan mucho y, así como está mal el fútbol, también está mal el arbitraje.

"El árbitro no vive de su profesión porque tiene que vivir de otras cosas. Se le exige, pero no se le paga bien", afirmó Villarroel durante una entrevista con El Mañanero de Red Uno de Bolivia.

El exasistente arbitral recordó que durante las décadas de los 80 y 90 trabajaba en una importadora de vehículos para sostenerse económicamente y que, por cada partido, recibía alrededor de 100 dólares como asistente.

Respecto a la actualidad, detalló que los árbitros FIFA son quienes reciben los mejores honorarios. Según explicó, un árbitro central FIFA como Ivo Méndez percibe 3.500 bolivianos por partido, mientras que un árbitro asistente cobra 2.900 bolivianos, el cuarto árbitro 1.350 bolivianos y el asesor arbitral 420 bolivianos.

Villarroel señaló que estos montos no son suficientes para que la mayoría de los jueces se dediquen exclusivamente al arbitraje, por lo que muchos desempeñan otras actividades laborales.

AQUÍ LA LISTA DE ÁRBITROS SANCIONADOS DESDE 2024 HASTA 2026:

Raúl Orosco: sancionado tras la polémica en Guabirá vs Always Ready (2024)

El experimentado árbitro Raúl Orosco fue suspendido provisionalmente por la Comisión Nacional de Árbitros tras su actuación en el encuentro entre Guabirá y Always Ready.

La observación estuvo relacionada con una jugada de conducta violenta en la que la Comisión consideró que existió una mala aplicación del reglamento.

Ivo Méndez: penal polémico en Bolívar vs GV San José (2024)

Otro de los casos registrados fue el de Ivo Méndez, quien recibió una sanción luego del partido entre Bolívar y Gualberto Villarroel San José.

La Comisión de Árbitros consideró incorrecta la sanción de un penal durante el compromiso, por lo que el juez recibió una suspensión deportiva.

Gabriel Mendoza: cuestionado por Bolívar vs Always Ready (2025)

En 2025, el árbitro central Gabriel Mendoza fue sancionado por su actuación en el partido entre Bolívar y Always Ready.

La Comisión determinó errores arbitrales durante el encuentro y decidió aplicar una suspensión al juez principal.

Santiago Silva: polémica en Aurora vs GV San José (2025)

El árbitro central Santiago Silva también fue incluido en las sanciones de 2025 tras el compromiso entre Aurora y GV San José.

La actuación del equipo arbitral fue observada por decisiones tomadas durante el partido, y la Comisión aplicó medidas disciplinarias.

Luis Miguel Villarroel: error reglamentario en The Strongest vs Real Potosí (2026)

En 2026, el árbitro central Luis Miguel Villarroel recibió una sanción de tres meses luego del encuentro entre The Strongest y Real Potosí.

La Comisión señaló un error técnico reglamentario relacionado con una situación de expulsión durante el partido.

Guildo Quenta: suspendido por la polémica Aurora vs Nacional Potosí (2026)

El árbitro central Guildo Quenta fue suspendido de manera indefinida después del partido entre Aurora y Nacional Potosí.

La controversia surgió por la anulación de un gol del conjunto cochabambino. Tras revisar la jugada, la Comisión Nacional de Árbitros determinó errores de interpretación y procedimiento.

Gery Vargas: suspensión indefinida tras Blooming vs The Strongest (2026)

El último caso fue el del árbitro FIFA Gery Vargas, quien quedó suspendido de manera indefinida tras la polémica expulsión del defensor de Blooming, Julio Vila, en el partido frente a The Strongest.

La Comisión Nacional de Árbitros concluyó que hubo un error de interpretación y apreciación en la aplicación de la infracción de último recurso (DOGSO), tras analizar los audios y la jugada revisada por VAR.

Línea de tiempo. IA.

Mientras continúan los reclamos de clubes y entrenadores, el arbitraje sigue siendo uno de los temas más debatidos del fútbol boliviano. La implementación del VAR no ha eliminado las polémicas y el desafío continúa siendo recuperar la confianza en las decisiones arbitrales.

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